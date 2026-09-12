Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS)
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Характеристики
Описание товара Корпус Azza Regis черный (CSAZ-902 REGIS)
Корпус Azza предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности, став превосходным выбором для создания мощного и эффектного компьютера. Он выполнен в классическом черном цвете, что придаёт ему строгость и элегантность. Основные материалы корпуса — сталь и алюминий, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Этот корпус типа Midi-Tower поддерживает материнские платы формата ATX, предоставляя достаточно места для установки компонентов. Расширяемость системы дополнена семью слотами расширения, что позволяет гибко настроить вашу систему. Одним из ключевых достоинств является максимальная длина видеокарты в 336 мм, что позволяет размещать даже самые производительные модели. Кроме того, максимальная высота кулера процессора может достигать 210 мм, что способствует эффективному охлаждению системы. Встроенный вентилятор размером 120 мм обеспечит необходимое охлаждение внутреннего пространства, а поддержка RGB-подсветки придаст вашему компьютеру уникальный и современный вид. Корпус также оснащен окном на боковой стенке, что позволит вам продемонстрировать красоту установленной системы и насладиться зрелищем внутренней RGB-иллюминации. Корпус Azza станет отличным выбором для энтузиастов компьютерного железа, которые ценят баланс между эстетикой и функциональностью, обеспечивая мощность и стиль в одном привлекательном решении.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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