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Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675230
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 2 x 140 мм, 1 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
270 x 559 x 513
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
443
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.2 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х36
Вес, кг.
18.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake CTE E600 MX [CA-1Y3-00M1WN-00] черного цвета с размерами 513x270x558.5 отличается высокой эффективностью отвода тепла благодаря значительной площади перфорированных панелей. Модель рассчитана на установку фронтальных, тыловых, верхних, нижних и боковых вентиляторов. Максимальный монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения составляет 420 мм. Простоту сборки и модернизации обеспечивает фиксация боковых панелей защелками. Корпус Thermaltake CTE E600 MX [CA-1Y3-00M1WN-00] соответствует типоразмеру Mid-Tower. Модель ориентирована на сборку мощной игровой системы или высокопроизводительной рабочей станции. Корпус совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Устройство подходит для установки видеоадаптеров с длиной до 443.8 мм. Особенностью корпуса является установка системной платы разъемами кверху. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 166 мм. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E600MX черный (CA-1Y3-00M1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 2 x 140 мм, 1 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
270 x 559 x 513
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
443
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 3x120 мм или 2x140 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.2 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE E600 MX [CA-1Y3-00M1WN-00] черного цвета с размерами 513x270x558.5 отличается высокой эффективностью отвода тепла благодаря значительной площади перфорированных панелей. Модель рассчитана на установку фронтальных, тыловых, верхних, нижних и боковых вентиляторов. Максимальный монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения составляет 420 мм. Простоту сборки и модернизации обеспечивает фиксация боковых панелей защелками. Корпус Thermaltake CTE E600 MX [CA-1Y3-00M1WN-00] соответствует типоразмеру Mid-Tower. Модель ориентирована на сборку мощной игровой системы или высокопроизводительной рабочей станции. Корпус совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Устройство подходит для установки видеоадаптеров с длиной до 443.8 мм. Особенностью корпуса является установка системной платы разъемами кверху. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 166 мм. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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