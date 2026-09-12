Корпус Azza Pyramid L черный/серебристый (CSAZ-804L PYRAMID)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675241
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
490x585x490
Макс. высота процессорного кулера
95
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 120 мм, нижних 5 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Full-Desktop
Цвет корпуса
серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
18.54
Описание товара Корпус Azza Pyramid L черный/серебристый (CSAZ-804L PYRAMID)
Американская компания AZZA Technologies представляет необычный корпус. AZZA PYRAMID 804 выполнена в виде пирамиды, корпус которой изготовлен из алюминия, а все грани из закаленного стекла. Корпус имеет возможность установки двух накопителей 2.5 дюйма и одного накопителя 2.5/3.5 дюйма, а так же удобный монтаж систем жидкостного охлаждения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
490x585x490
Макс. высота процессорного кулера
95
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 120 мм, нижних 5 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Full-Desktop
Цвет корпуса
серебристый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Американская компания AZZA Technologies представляет необычный корпус. AZZA PYRAMID 804 выполнена в виде пирамиды, корпус которой изготовлен из алюминия, а все грани из закаленного стекла. Корпус имеет возможность установки двух накопителей 2.5 дюйма и одного накопителя 2.5/3.5 дюйма, а так же удобный монтаж систем жидкостного охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Корпус Azza Pyramid L черный/серебристый (CSAZ-804L PYRAMID) - этот товар вы можете купить по цене 27790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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