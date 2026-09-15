Бокс для жесткого диска UGREEN 30847
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Характеристики
Тип товара
Боксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674610
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Боксы
Габариты (ШxВxГ), мм
128 x 14 x 82
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
53
Описание товара Бокс для жесткого диска UGREEN 30847
Внешний 2.5-дюймовый корпус жесткого диска может легко подключить ваш 2,5-дюймовый жесткий диск к ПК, ноутбуку и другому устройству для передачи данных. Он защищает жесткий диск от внешних царапин и делает портативный жесткий диск sata для хранения данных. Интерфейс накопителя-SATA. Интерфейс подключения к ПК-USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с).
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Боксы
Габариты (ШxВxГ), мм
128 x 14 x 82
Материал корпуса
пластик
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Внешний 2.5-дюймовый корпус жесткого диска может легко подключить ваш 2,5-дюймовый жесткий диск к ПК, ноутбуку и другому устройству для передачи данных. Он защищает жесткий диск от внешних царапин и делает портативный жесткий диск sata для хранения данных. Интерфейс накопителя-SATA. Интерфейс подключения к ПК-USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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