ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Brick 1000 (6143708)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает высокий уровень безопасности и стабильности работы благодаря ряду продуманных характеристик. С мощностью 1000 В·А и активной мощностью 600 Вт, этот ИБП способен поддерживать работоспособность ваших устройств даже при полной нагрузке в течение 3 минут. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных и перерывов в работе. POWERMAN предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обладает защитой как телефонной линии, так и локальной сети, что делает его отличным выбором для домашних и офисных условий. Устройство работает при входном напряжении от 145 В, обеспечивая стабильную работу даже при низком напряжении в сети. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его простое размещение в помещении. Масса устройства составляет 6,3 кг, что делает его достаточно мобильным. Используемая модифицированная синусоида обеспечивает защиту подключенного оборудования от скачков и перепадов напряжения. POWERMAN — это идеальный выбор для пользователей, которые ищут надежную защиту своей техники и бесперебойную работу в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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