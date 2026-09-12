5056167110439, Placebo, Without You I'm Nothing виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Without You I'M Nothing
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667395
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Характеристики
Бренд
Elevator Lady
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Lady
Barcode
[5056167110439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Without You I'M Nothing
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pure Morning, Brick Shithouse, You Don't Care About Us, Ask For Answers, Without You I'm Nothing, Allergic (To Thoughts Of Mother Earth), The Crawl, Every You Every Me, My Sweet Prince, Summer's Gone, Scared Of Girls, Burger Queen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5056167110439, Placebo, Without You I'm Nothing виниловая пластинка
"Without You I'm Nothing" - это ремастированное переиздание второго студийного альбома рок-группы "Placebo". Изначально выпущенного 12 октября 1998 года. Песня "Pure Morning" с этой пластинки была первым синглом группы, получившим большой успех в США. Альтернативная британская рок-группа "Placebo" была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент "Placebo" - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Elevator Lady
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Lady
Barcode
[5056167110439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Without You I'M Nothing
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pure Morning, Brick Shithouse, You Don't Care About Us, Ask For Answers, Without You I'm Nothing, Allergic (To Thoughts Of Mother Earth), The Crawl, Every You Every Me, My Sweet Prince, Summer's Gone, Scared Of Girls, Burger Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
"Without You I'm Nothing" - это ремастированное переиздание второго студийного альбома рок-группы "Placebo". Изначально выпущенного 12 октября 1998 года. Песня "Pure Morning" с этой пластинки была первым синглом группы, получившим большой успех в США. Альтернативная британская рок-группа "Placebo" была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент "Placebo" - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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