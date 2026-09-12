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Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка

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Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Reprise: the Remixes
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo, Trip-Hop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667348
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948605798]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Reprise: the Remixes
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo, Trip-Hop
Трек-лист
Heroes [Planningtorock Remix], Porcelain [Christian Loffler Remix], Go [Mobys Trophy Remix], Porcelain [Bambounou Remix], Go [Anfisa Letyago Remix], Why Does My Heart Feel So Bad [Biscits Remix], Natural Blues [Topic Remix], Lift Me Up [Mathame Remix], We Are All Made Of Stars [Mobys Ac@N Remix], Porcelain [Efdemin Remix], Porcelain [Efdemin Dub], Natural Blues [Mobys West Side Highway Remix], Extreme Ways [Felsmann + Tiley Reinterpretation], Natural Blues [Max Cooper Remix], The Great Escape [M
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Moby / Reprise: The Remixes (Black Vinyl) (2LP) – это возможность окунуться в фантастический мир электронной музыки и насладиться уникальным звучанием этого альбома. На этой виниловой пластинке Moby представляет потрясающий сборник ремиксов на его самые известные и любимые композиции. Здесь каждая трек преобразился под дыхание талантливых ремиксеров и получил новую жизнь, принося с собой яркое и захватывающее звучание. Купить виниловую пластинку Moby / Reprise: The Remixes (Black Vinyl) (2LP) – это стать обладателем настоящего хита электронной музыки, который перенесет вас в пленительный мир синтезированных звуков и ритмов. Здесь каждый трек, каждая нота и каждая мелодия раскрываются во всей своей красоте и энергии. Эта виниловая пластинка станет настоящим сокровищем для любителей электронной музыки и коллекционеров. Купить виниловую пластинку Moby / Reprise: The Remixes (Black Vinyl) (2LP) – это шанс погрузиться в мир запоминающихся ритмов и уникального звучания, который не оставит вас равнодушным.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Moby - Reprise Remixes (coloured) (0028948605798) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948605798]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Reprise: the Remixes
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Lounge. Chillout. Downtempo, Trip-Hop
Трек-лист
Heroes [Planningtorock Remix], Porcelain [Christian Loffler Remix], Go [Mobys Trophy Remix], Porcelain [Bambounou Remix], Go [Anfisa Letyago Remix], Why Does My Heart Feel So Bad [Biscits Remix], Natural Blues [Topic Remix], Lift Me Up [Mathame Remix], We Are All Made Of Stars [Mobys Ac@N Remix], Porcelain [Efdemin Remix], Porcelain [Efdemin Dub], Natural Blues [Mobys West Side Highway Remix], Extreme Ways [Felsmann + Tiley Reinterpretation], Natural Blues [Max Cooper Remix], The Great Escape [M
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Moby / Reprise: The Remixes (Black Vinyl) (2LP) – это возможность окунуться в фантастический мир электронной музыки и насладиться уникальным звучанием этого альбома. На этой виниловой пластинке Moby представляет потрясающий сборник ремиксов на его самые известные и любимые композиции. Здесь каждая трек преобразился под дыхание талантливых ремиксеров и получил новую жизнь, принося с собой яркое и захватывающее звучание. Купить виниловую пластинку Moby / Reprise: The Remixes (Black Vinyl) (2LP) – это стать обладателем настоящего хита электронной музыки, который перенесет вас в пленительный мир синтезированных звуков и ритмов. Здесь каждый трек, каждая нота и каждая мелодия раскрываются во всей своей красоте и энергии. Эта виниловая пластинка станет настоящим сокровищем для любителей электронной музыки и коллекционеров. Купить виниловую пластинку Moby / Reprise: The Remixes (Black Vinyl) (2LP) – это шанс погрузиться в мир запоминающихся ритмов и уникального звучания, который не оставит вас равнодушным.


Теги товара: Limited Edition
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