Connie Han - Secrets Of Inanna (coloured) (0673203119314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 667344
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Connie Han - Secrets Of Inanna (coloured) (0673203119314) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prima Materia, Ereshkigal Of The Underworld, Gilgamesh And The Celestial Bull, Morning Star, Vesica Piscis, Young Moon, Ninshuburs Lament, Wind Rose Goddess, The Gall? Pursuit, Dumuzi Of Uruk, Desert Air, Enkis Gift
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prima Materia, Ereshkigal Of The Underworld, Gilgamesh And The Celestial Bull, Morning Star, Vesica Piscis, Young Moon, Ninshuburs Lament, Wind Rose Goddess, The Gall? Pursuit, Dumuzi Of Uruk, Desert Air, Enkis Gift
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Connie Han - Secrets Of Inanna (coloured) (0673203119314) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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