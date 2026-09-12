Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка
Погрузитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой Mercyful Fate / Into The Unknown в ограниченном издании. Этот альбом привнесет в ваше мироздание волшебство и загадочность, характерные для творчества группы Mercyful Fate. Звуки этой удивительной пластинки переносят слушателя в иной мир, где эпические мелодии и атмосфера тайны создают волнующее впечатление. Каждая нота пронизана энергией и страстью музыкантов, погружая вас в истинное искусство звука. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Mercyful Fate / Into The Unknown и погрузиться в мир музыки, который оставит незабываемые впечатления. Дайте себе возможность ощутить великолепие звуков этого альбома и погрузиться в его глубину.
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