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The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка

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The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 1
The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 2
The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 3
The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Dreamtime
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618229610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Dreamtime
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Horse Nation, Spiritwalker, 83rd Dream, Butterflies, Go West, Gimmick, A Flower In The Desert, Dreamtime, Rider In The Snow, Bad Medicine Waltz
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Horse Nation, Spiritwalker, 83rd Dream, Butterflies, Go West, Gimmick, A Flower In The Desert, Dreamtime, Rider In The Snow, Bad Medicine Waltz



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618229610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Dreamtime
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Horse Nation, Spiritwalker, 83rd Dream, Butterflies, Go West, Gimmick, A Flower In The Desert, Dreamtime, Rider In The Snow, Bad Medicine Waltz
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Horse Nation, Spiritwalker, 83rd Dream, Butterflies, Go West, Gimmick, A Flower In The Desert, Dreamtime, Rider In The Snow, Bad Medicine Waltz


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cult - Dreamtime (0607618229610) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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