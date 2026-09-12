The Cinematic Orchestra - To Believe (5054429135732) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cinematic Orchestra
Альбом (сингл)
To Believe
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667153
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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429135732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cinematic Orchestra
Альбом (сингл)
To Believe
Жанр
Jazz
Трек-лист
To Believe, A Caged Bird / Imitations Of Life, Lessons, Wait For Now / Leave The World, The Workers Of Art, Zero One / This Fantasy, A Promise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cinematic Orchestra - To Believe (5054429135732) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом 2019 года английской группы The Cinematic Orchestra. Это первый альбом после 12-ти летней паузы после "Ma Fleur" (2007). Издание на двойном чёрном виниле. The Cinematic Orchestra - британская группа, миксующая электронику и джаз. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.
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Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429135732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cinematic Orchestra
Альбом (сингл)
To Believe
Жанр
Jazz
Трек-лист
To Believe, A Caged Bird / Imitations Of Life, Lessons, Wait For Now / Leave The World, The Workers Of Art, Zero One / This Fantasy, A Promise
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Пятый студийный альбом 2019 года английской группы The Cinematic Orchestra. Это первый альбом после 12-ти летней паузы после "Ma Fleur" (2007). Издание на двойном чёрном виниле. The Cinematic Orchestra - британская группа, миксующая электронику и джаз. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Cinematic Orchestra - To Believe (5054429135732) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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