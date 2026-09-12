Black Pumas - Black Pumas (5400863011536) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667123
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Pumas - Black Pumas (5400863011536) виниловая пластинка
Black Pumas - дебютный альбом американской группы Black Pumas. Он был выпущен 21 июня 2019 года на лейбле ATO Records. Подарочное издание было номинировано на Альбом года на 63-й ежегодной премии Грэмми 24 ноября 2020 года, в то время как Colors получил две номинации за альбом года и лучшее исполнение American Roots. Альбом достиг своего пика, заняв 86-е место в американском чарте Billboard 200 с 10 000 единиц эквивалента альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Black Pumas - дебютный альбом американской группы Black Pumas. Он был выпущен 21 июня 2019 года на лейбле ATO Records. Подарочное издание было номинировано на Альбом года на 63-й ежегодной премии Грэмми 24 ноября 2020 года, в то время как Colors получил две номинации за альбом года и лучшее исполнение American Roots. Альбом достиг своего пика, заняв 86-е место в американском чарте Billboard 200 с 10 000 единиц эквивалента альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Pumas - Black Pumas (5400863011536) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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