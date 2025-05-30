Портативная акустика JBL Partybox Club 120

Источник: Я ндекс Маркет

Роман К.



Что тут сказать... колонка БОМБА!!! То для чего она была создана, функцию свою выполняет на все 110%. Для тусовок и всяких вечеринок посиделок самое то, да и дома спокойно послушать. Иллюминация просто ОГОНЬ!!! (через приложение ещё и настраивается) Погонял её пару дней, звучит она очень даже прилично, звук чистый без артефактов во всех диапазонах, басы моё почтение. Была у меня диллема что выбрать 320 или 120 всё таки взял 120 и не пожалел после того как послушал. Брал преимущественно для квартиры иногда с выездами на природу, на дачу. Почему 120? Объективно она легче и мобильнее нежели 320. Для квартиры (я живу в среднестатистической двушке во многоквартирном доме) 120 по уровню громкости вот прям за глаза. Понятное дело что слух и соседи у всех разные)) но лично мне выкручивать громкость в квартире выше 50% совесть не позволяет, ну просто соседей жалко. Для меня 20%-35% вполне достаточно чтоб комфортно слушать. Для дачи и больших открытых пространств, да будет маловато (хотяяя и эта будет качать но..... очень много но, кому как) тут уже надо смотреть 320 и выше ну чтоб прям прокачать. В общем я доволен как слон)) Жена пищит от радости!! Колонка пришла оригинал 100%. Доставка в срок. Серийник на месте GG. Установил приложение всё нашлось подключилось и обновилось. Шнур питания обычная наша вилка 1шт. ну и книжечки всякие там в комплекте прилагаются. Покупкой очень доволен, продавца рекомендую