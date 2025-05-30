Портативная акустика JBL Partybox Club 120
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Partybox Club 120
JBL PartyBox Club 120 превратит любое пространство в атмосферу вечеринки и веселья. Мощный звук JBL Pro наполняет воздух, а чарующее световое шоу звездных огней, крутых световых дорожек и стробоскопических эффектов синхронизируется с вашим ритмом. Мгновенно подключите любое устройство Bluetooth и транслируйте свой любимый плейлист для вечеринки или используйте входы для микрофона и гитары, чтобы поделиться собственным звуком. В любом случае вы можете управлять течением вечеринки с помощью забавных интерактивных эффектов для вечеринки с помощью приложения JBL PartyBox. Складная эргономичная ручка позволяет легко брать PartyBox Club 120 с собой куда угодно, а брызгозащищенная конструкция гарантирует, что небольшой дождь не побеспокоит его. Он обеспечивает до 12 часов воспроизведения — и если к тому времени вечеринка все еще продолжается, просто замените сменный аккумулятор и включите музыку и свет. Для еще большего эффекта объедините две колонки JBL PartyBox Club 120 в стереопару для более широкой звуковой сцены или используйте приложение JBL PartyBox для беспроводного подключения нескольких динамиков JBL с поддержкой Auracast. Отправляйтесь на вечеринку с JBL PartyBox Club 120.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Что тут сказать... колонка БОМБА!!! То для чего она была создана, функцию свою выполняет на все 110%. Для тусовок и всяких вечеринок посиделок самое то, да и дома спокойно послушать. Иллюминация просто ОГОНЬ!!! (через приложение ещё и настраивается) Погонял её пару дней, звучит она очень даже прилично, звук чистый без артефактов во всех диапазонах, басы моё почтение. Была у меня диллема что выбрать 320 или 120 всё таки взял 120 и не пожалел после того как послушал. Брал преимущественно для квартиры иногда с выездами на природу, на дачу. Почему 120? Объективно она легче и мобильнее нежели 320. Для квартиры (я живу в среднестатистической двушке во многоквартирном доме) 120 по уровню громкости вот прям за глаза. Понятное дело что слух и соседи у всех разные)) но лично мне выкручивать громкость в квартире выше 50% совесть не позволяет, ну просто соседей жалко. Для меня 20%-35% вполне достаточно чтоб комфортно слушать. Для дачи и больших открытых пространств, да будет маловато (хотяяя и эта будет качать но..... очень много но, кому как) тут уже надо смотреть 320 и выше ну чтоб прям прокачать. В общем я доволен как слон)) Жена пищит от радости!! Колонка пришла оригинал 100%. Доставка в срок. Серийник на месте GG. Установил приложение всё нашлось подключилось и обновилось. Шнур питания обычная наша вилка 1шт. ну и книжечки всякие там в комплекте прилагаются. Покупкой очень доволен, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная колонка! Звучит шикарно
Достоинства:
Комментарий:
работает третий день, всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Бомба. Для дома самое то. Качество звука- лучше чем JBL я ещё не слышал. Денег стоит не мало, но оправдывает их полностью. Берите не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Качество, упаковка. Всё соответствует описанию. Рекомендую продавца и товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не подводит, звук хорош!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто космос. Орига 100%. Звук бомба. Ничего лучше не купите за эти деньги. Но всегда есть одно "но" для домашнего пользования не подойдет т. к. уж очень мощная, не могу включить больше 25%, соседи не одобрят Для выездов на дачу самый кайф. Если выбирать для квартиры, лучше посмотреть в сторону boombox 3, звук чище и приятнее, но баса может кому-то не хватить. В целом я доволен...
Достоинства:
Комментарий:
Воообще норм, быстро привезли,коробка, провод, все в наличии, колонка звучит норм убавить басы хочу немного даже, звук чистый. Не пожалел, что купил. С магазином 10т разница
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь полгода уже очень неплохо звучит таскаем на природу даже зимой зарядку держит отлично. Думаю оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка. пришло всё вовремя и целое. серийные номера имеются. в использовании уже больше 2х недель. сразу не стал писать отзыв, решил потестить. дома слушаю подключив к сети, аккумулятор колонки при этом вытаскиваю. с этой целью выбирал 120-ю модель, за легкосъёмный аккумулятор. басы супер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка понравилась, очень качественная ,но для своего дома охота немного помощнее будем заказывать мощнее
Достоинства:
Комментарий:
Колонкой доволен играет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
супер звучание и управления простейшее, звук чистый
Достоинства:
Комментарий:
Колонка пришла в срок. Оригинальная!!!Серийник присутствует. Упаковано отлично!Подключил.Заряд-72%.Полёт нормальный!!!Берите,не сомневайтесь!Всем добра!!!
Достоинства:
Комментарий:
Сыну подарили на день рождения!!! В восторге!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. С серийным номером gg. Кабель питания 2 метра с обычной вилкой. Колонка огонь! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
супер,супер,супер.цена соответствует качеству JBL.собираемся брать вторую
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен! Рекомендую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, оригинал, цена намного дешевле чем в магазине. Можно смело покупать. Серийный номер почему-то стерт, но в приложении есть. Многие задают вопросы по поводу европейской вилки на шнуре питания, у меня в комплекте было 4 шнура, три из них европейские.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто пушка Качает как надо) Стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Товар - гуд. Доставка оперативная
Достоинства:
Комментарий:
Колонка выполнена из качественных материалов. В комплекте продавец положил аж 4 шнура питания. Аккумулятор также идет в комплекте. На смартфон без проблем установил приложение. Колонка увидела обновление и успешно обновилась. Все органы управления на колонке работают исправно. Для квартиры звука хватает с большим избытком, приходится слушать на малых громкостях, иначе соседи придут с молотками....Качество звука очень хорошее, как мне показалось многовато баса, но я думаю это связано с тем, что низкие частоты отражаются от стен комнаты и резонируют, - на улице будет все более гармонично. Советую к приобретению однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать? Я очень долго выбирала какую взять. 320 или 120. В итоге решили пока взять 120 для постоянного перемещения в разные локации в самый раз. Круто играет. Для закрытого помещения в самый раз. Но на открытом воздухе если хочется прям бамбануть будет маловата. Подключилась сразу же и в приложении и к телефону. Огорчил тот факт что не нашла имей но колонка точно оригинал, так как уже есть jdl поэтому я уверена на 100% что не паленая. На крышке где должен быть номер, там просто липкая полоса, не знаю почему снимают номер, может для более легкого ввоза данной аппаратуры. Продавец если я ошибаюсь то поправьте меня. И еще такой нюанс интересный был, 4 провода так и не поняла зачем так много но да ладно))) Ой довольна очень. Спасибо спасибо. Цена сама приятная. В ОАЭ по такой же цене вышла бы, но вопрос как бы мы ее везли Была упакована отлично! Уехал мешочек в комплекте тоже был, книжечка тоже была. Берите, тут самая выгодная цена на них. 10000%( потратила 2 дня на мониторинг цен и отзывов поэтому советую данного продавца)
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, звук, что надо.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Partybox Club 120
Достоинства:
Комментарий:
Что тут сказать... колонка БОМБА!!! То для чего она была создана, функцию свою выполняет на все 110%. Для тусовок и всяких вечеринок посиделок самое то, да и дома спокойно послушать. Иллюминация просто ОГОНЬ!!! (через приложение ещё и настраивается) Погонял её пару дней, звучит она очень даже прилично, звук чистый без артефактов во всех диапазонах, басы моё почтение. Была у меня диллема что выбрать 320 или 120 всё таки взял 120 и не пожалел после того как послушал. Брал преимущественно для квартиры иногда с выездами на природу, на дачу. Почему 120? Объективно она легче и мобильнее нежели 320. Для квартиры (я живу в среднестатистической двушке во многоквартирном доме) 120 по уровню громкости вот прям за глаза. Понятное дело что слух и соседи у всех разные)) но лично мне выкручивать громкость в квартире выше 50% совесть не позволяет, ну просто соседей жалко. Для меня 20%-35% вполне достаточно чтоб комфортно слушать. Для дачи и больших открытых пространств, да будет маловато (хотяяя и эта будет качать но..... очень много но, кому как) тут уже надо смотреть 320 и выше ну чтоб прям прокачать. В общем я доволен как слон)) Жена пищит от радости!! Колонка пришла оригинал 100%. Доставка в срок. Серийник на месте GG. Установил приложение всё нашлось подключилось и обновилось. Шнур питания обычная наша вилка 1шт. ну и книжечки всякие там в комплекте прилагаются. Покупкой очень доволен, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная колонка! Звучит шикарно
Достоинства:
Комментарий:
работает третий день, всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Бомба. Для дома самое то. Качество звука- лучше чем JBL я ещё не слышал. Денег стоит не мало, но оправдывает их полностью. Берите не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Качество, упаковка. Всё соответствует описанию. Рекомендую продавца и товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не подводит, звук хорош!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто космос. Орига 100%. Звук бомба. Ничего лучше не купите за эти деньги. Но всегда есть одно "но" для домашнего пользования не подойдет т. к. уж очень мощная, не могу включить больше 25%, соседи не одобрят Для выездов на дачу самый кайф. Если выбирать для квартиры, лучше посмотреть в сторону boombox 3, звук чище и приятнее, но баса может кому-то не хватить. В целом я доволен...
Достоинства:
Комментарий:
Воообще норм, быстро привезли,коробка, провод, все в наличии, колонка звучит норм убавить басы хочу немного даже, звук чистый. Не пожалел, что купил. С магазином 10т разница
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь полгода уже очень неплохо звучит таскаем на природу даже зимой зарядку держит отлично. Думаю оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка. пришло всё вовремя и целое. серийные номера имеются. в использовании уже больше 2х недель. сразу не стал писать отзыв, решил потестить. дома слушаю подключив к сети, аккумулятор колонки при этом вытаскиваю. с этой целью выбирал 120-ю модель, за легкосъёмный аккумулятор. басы супер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка понравилась, очень качественная ,но для своего дома охота немного помощнее будем заказывать мощнее
Достоинства:
Комментарий:
Колонкой доволен играет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
супер звучание и управления простейшее, звук чистый
Достоинства:
Комментарий:
Колонка пришла в срок. Оригинальная!!!Серийник присутствует. Упаковано отлично!Подключил.Заряд-72%.Полёт нормальный!!!Берите,не сомневайтесь!Всем добра!!!
Достоинства:
Комментарий:
Сыну подарили на день рождения!!! В восторге!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. С серийным номером gg. Кабель питания 2 метра с обычной вилкой. Колонка огонь! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
супер,супер,супер.цена соответствует качеству JBL.собираемся брать вторую
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен! Рекомендую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, оригинал, цена намного дешевле чем в магазине. Можно смело покупать. Серийный номер почему-то стерт, но в приложении есть. Многие задают вопросы по поводу европейской вилки на шнуре питания, у меня в комплекте было 4 шнура, три из них европейские.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто пушка Качает как надо) Стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Товар - гуд. Доставка оперативная
Достоинства:
Комментарий:
Колонка выполнена из качественных материалов. В комплекте продавец положил аж 4 шнура питания. Аккумулятор также идет в комплекте. На смартфон без проблем установил приложение. Колонка увидела обновление и успешно обновилась. Все органы управления на колонке работают исправно. Для квартиры звука хватает с большим избытком, приходится слушать на малых громкостях, иначе соседи придут с молотками....Качество звука очень хорошее, как мне показалось многовато баса, но я думаю это связано с тем, что низкие частоты отражаются от стен комнаты и резонируют, - на улице будет все более гармонично. Советую к приобретению однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать? Я очень долго выбирала какую взять. 320 или 120. В итоге решили пока взять 120 для постоянного перемещения в разные локации в самый раз. Круто играет. Для закрытого помещения в самый раз. Но на открытом воздухе если хочется прям бамбануть будет маловата. Подключилась сразу же и в приложении и к телефону. Огорчил тот факт что не нашла имей но колонка точно оригинал, так как уже есть jdl поэтому я уверена на 100% что не паленая. На крышке где должен быть номер, там просто липкая полоса, не знаю почему снимают номер, может для более легкого ввоза данной аппаратуры. Продавец если я ошибаюсь то поправьте меня. И еще такой нюанс интересный был, 4 провода так и не поняла зачем так много но да ладно))) Ой довольна очень. Спасибо спасибо. Цена сама приятная. В ОАЭ по такой же цене вышла бы, но вопрос как бы мы ее везли Была упакована отлично! Уехал мешочек в комплекте тоже был, книжечка тоже была. Берите, тут самая выгодная цена на них. 10000%( потратила 2 дня на мониторинг цен и отзывов поэтому советую данного продавца)
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, звук, что надо.