Serj Tankian - Harakiri (coloured) (0197188550318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Harakiri
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665429
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Характеристики
Бренд
Round Hill
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Hill
Barcode
[0197188550318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Harakiri
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cornucopia, Figure It Out, Ching Chime, Butterfly, Harakiri, Occupied Tears, Deafening Silence, Forget Me Knot, Reality TV, Uneducated Democracy, Weave On
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Serj Tankian - Harakiri (coloured) (0197188550318) виниловая пластинка
Harakiri — третий студийный альбом фронтмена System of a Down Сержа Танкяна, первоначально выпущенный в 2012 году. Издание на прозрачном красном виниле.. Танкян охарактеризовал альбом как «самую быструю пластинку, ориентированную на панк-рок, которую я написал, вероятно, со времен System».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Round Hill
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Hill
Barcode
[0197188550318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Serj Tankian
Альбом (сингл)
Harakiri
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cornucopia, Figure It Out, Ching Chime, Butterfly, Harakiri, Occupied Tears, Deafening Silence, Forget Me Knot, Reality TV, Uneducated Democracy, Weave On
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Harakiri — третий студийный альбом фронтмена System of a Down Сержа Танкяна, первоначально выпущенный в 2012 году. Издание на прозрачном красном виниле.. Танкян охарактеризовал альбом как «самую быструю пластинку, ориентированную на панк-рок, которую я написал, вероятно, со времен System».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Serj Tankian - Harakiri (coloured) (0197188550318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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