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0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка

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0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 1
0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 2
0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 3
0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 1
  • 0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 2
  • 0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 3
  • 0602445236336, Виниловая пластинка Steely Dan, Gaucho - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665404
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка

Gaucho - ремастированное переиздание седьмого студийного альбома группы Steely Dan, выпущенного в 1980 году. Он ознаменовал стилистические изменения для коллектива, с большим акцентом на ритме и атмосферы, чем в предыдущих работах. После выхода альбом выиграл Грэмми в категории Лучшая звукоинженерная запись - неклассическая, но он также был номинирован на Альбом года и Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составляющие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фэйген предпочитают студийную работу и редко выступают с концертами, в своих умных и необычных текстах они нередко касаются тёмных сторон жизни. Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 с хитами Do It Again и Reeling in the Years), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение идеальные антигерои в музыке 70-х. Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала, за первый из которых Two Against Nature получила Грэмми.

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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Gaucho - ремастированное переиздание седьмого студийного альбома группы Steely Dan, выпущенного в 1980 году. Он ознаменовал стилистические изменения для коллектива, с большим акцентом на ритме и атмосферы, чем в предыдущих работах. После выхода альбом выиграл Грэмми в категории Лучшая звукоинженерная запись - неклассическая, но он также был номинирован на Альбом года и Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составляющие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фэйген предпочитают студийную работу и редко выступают с концертами, в своих умных и необычных текстах они нередко касаются тёмных сторон жизни. Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 с хитами Do It Again и Reeling in the Years), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение идеальные антигерои в музыке 70-х. Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала, за первый из которых Two Against Nature получила Грэмми.
Самовывоз
Доставка
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0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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