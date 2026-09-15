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Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка

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Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 1
Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 2
Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 3
Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 4
Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gard Nilssen
Альбом (сингл)
Elastic Wave
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 1
  • Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 2
  • Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 3
  • Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 4
  • Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602448308313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gard Nilssen
Альбом (сингл)
Elastic Wave
Жанр
Jazz
Трек-лист
Altaret, Spending Time With Ludvig, Dreignau, Influx Delight, Lokket Til Jon, Og Skjerfet Til Paul, The Other Village, Boogie, Cercle 85, Acoustic Dance Music, Til Liv, The Room Next To Her
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка

Elastic Wave - дебют барабанщика Гарда Нильсена в качестве лидера трио следует за нашумевшими записями для ECM с квартетом Мацея Обара и Матиасом Эйком. Издание на виниле. Elastic Wave представляет собой мощное трио Нильсена с норвежцем Андре Ролигетеном на саксофоне и шведским басистом Петтером Элдом. Динамичное взаимодействие группы, ее танцевальный пульс и характерные темы - все три музыканта вносят свои композиции - делают Acoustic Unity одной из самых интересных групп на современной сцене, способной исполнять зажигательные гимны и пронзительные баллады с одинаковым размахом и убежденностью. Elastic Wave был записан в студии La Buissonne на юге Франции в июне 2021 года.

Отзывы о товаре Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602448308313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gard Nilssen
Альбом (сингл)
Elastic Wave
Жанр
Jazz
Трек-лист
Altaret, Spending Time With Ludvig, Dreignau, Influx Delight, Lokket Til Jon, Og Skjerfet Til Paul, The Other Village, Boogie, Cercle 85, Acoustic Dance Music, Til Liv, The Room Next To Her
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Elastic Wave - дебют барабанщика Гарда Нильсена в качестве лидера трио следует за нашумевшими записями для ECM с квартетом Мацея Обара и Матиасом Эйком. Издание на виниле. Elastic Wave представляет собой мощное трио Нильсена с норвежцем Андре Ролигетеном на саксофоне и шведским басистом Петтером Элдом. Динамичное взаимодействие группы, ее танцевальный пульс и характерные темы - все три музыканта вносят свои композиции - делают Acoustic Unity одной из самых интересных групп на современной сцене, способной исполнять зажигательные гимны и пронзительные баллады с одинаковым размахом и убежденностью. Elastic Wave был записан в студии La Buissonne на юге Франции в июне 2021 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gard Nilssen - Elastic Wave (0602448308313) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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