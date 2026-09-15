Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
REHAB
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 665017
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588550911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
REHAB
Трек-лист
Take Me to, Rehab, Its Going Down, Hurricane, Disbeliever, Okay, Made by America, Supernova, Lost, Nice Boi, Prism
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка
Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе крас
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588550911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Callboy
Альбом (сингл)
REHAB
Трек-лист
Take Me to, Rehab, Its Going Down, Hurricane, Disbeliever, Okay, Made by America, Supernova, Lost, Nice Boi, Prism
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе крас
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Electric Callboy - Rehab (coloured) (0196588550911) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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