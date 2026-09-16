Electronic - Twisted Tenderness (5054197896675) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Twisted Tenderness
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 720310
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197896675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Twisted Tenderness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make It Happen, Haze, Vivid, Breakdown, Can't Find My Way Home, Twisted Tenderness, Like No Other, Late At Night, Prodigal Son, When She's Gone, Flicker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electronic - Twisted Tenderness (5054197896675) виниловая пластинка
2LP — ограниченный тираж переработанного черного винила в разворотном конверте, впервые на виниле. Electronic были Бернард Самнер ( New Order ) и Джонни Марр ( The Smiths ), которые вместе создали получившую признание критиков альтернативную танцевальную музыку и дали как Бернарду, так и Джонни творческую свободу для полного самовыражения. Альбом Twisted Tenderness никогда ранее не издавался на виниле и теперь будет выпущен на двух виниловых пластинках на переработанном чёрном виниле. В записи альбома приняли участие Джими Гудвин из Doves на бас-гитаре и Гед Линч известный по работе с Black Grape и Icicle Works на ударных. Сопродюсером альбома выступил Артур Бейкер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197896675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Twisted Tenderness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make It Happen, Haze, Vivid, Breakdown, Can't Find My Way Home, Twisted Tenderness, Like No Other, Late At Night, Prodigal Son, When She's Gone, Flicker
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
2LP — ограниченный тираж переработанного черного винила в разворотном конверте, впервые на виниле. Electronic были Бернард Самнер ( New Order ) и Джонни Марр ( The Smiths ), которые вместе создали получившую признание критиков альтернативную танцевальную музыку и дали как Бернарду, так и Джонни творческую свободу для полного самовыражения. Альбом Twisted Tenderness никогда ранее не издавался на виниле и теперь будет выпущен на двух виниловых пластинках на переработанном чёрном виниле. В записи альбома приняли участие Джими Гудвин из Doves на бас-гитаре и Гед Линч известный по работе с Black Grape и Icicle Works на ударных. Сопродюсером альбома выступил Артур Бейкер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Electronic - Twisted Tenderness (5054197896675) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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