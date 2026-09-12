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Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 7
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 8
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 9
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 10
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 11
Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Brutal Planet
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 10
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 11
  • Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665014
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759133650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Brutal Planet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Brutal Planet, Wicked Young Man, Sanctuary, Blow Me A Kiss, Eat Some More, Pick Up The Bones, Pessi-Mystic, Gimme, It's The Little Things, Take It Like A Woman, Cold Machines
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brutal Planet, Wicked Young Man, Sanctuary, Blow Me A Kiss, Eat Some More, Pick Up The Bones, Pessi-Mystic, Gimme, It's The Little Things, Take It Like A Woman, Cold Machines



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alice Cooper - Brutal Planet (4029759133650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759133650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Brutal Planet
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Brutal Planet, Wicked Young Man, Sanctuary, Blow Me A Kiss, Eat Some More, Pick Up The Bones, Pessi-Mystic, Gimme, It's The Little Things, Take It Like A Woman, Cold Machines
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brutal Planet, Wicked Young Man, Sanctuary, Blow Me A Kiss, Eat Some More, Pick Up The Bones, Pessi-Mystic, Gimme, It's The Little Things, Take It Like A Woman, Cold Machines


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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