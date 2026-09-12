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0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка

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0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка - фото 1
0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beast In Black
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка - фото 1
  • 0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361421519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beast In Black
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beast In Black, Blind And Frozen, Blood Of A Lion, Born Again, Zodd The Immortal, The Fifth Angel, Crazy, Mad, Insane, Hell For All Eternity, Eternal Fire, Go To Hell
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка

Berserker – дебютный альбом группы Beast in Black, получивший очень положительный отклик во всем мире. Альбом занял седьмое место в финских чартах. Кроме того, Berserker также попал в чарты Германии, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Франции.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361421519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beast In Black
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beast In Black, Blind And Frozen, Blood Of A Lion, Born Again, Zodd The Immortal, The Fifth Angel, Crazy, Mad, Insane, Hell For All Eternity, Eternal Fire, Go To Hell
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Berserker – дебютный альбом группы Beast in Black, получивший очень положительный отклик во всем мире. Альбом занял седьмое место в финских чартах. Кроме того, Berserker также попал в чарты Германии, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Франции.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0727361421519, Beast In Black, Berserker виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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