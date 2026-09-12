5060348583608, Armstrong, Louis, Golden Hits (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Golden Hits
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664846
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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Golden Hits
Жанр
Swing
Трек-лист
Mack The Knife, Ain't Misbehavin', Cheek To Cheek (With Ella Fitzgerald), C'est Si Bon, When The Saints Go Marching In, Blueberry Hill, You Rascal You, Dream A Little Dream Of Me (With Ella Fitzgerald), I Can't Give You Anything But Love, When It's Sleepy Time Down South, A Kiss To Build A Dream On, Georgia On My Mind, La Vie En Rose, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5060348583608, Armstrong, Louis, Golden Hits (coloured) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack The Knife, Ain't Misbehavin', Cheek To Cheek (With Ella Fitzgerald), C'est Si Bon, When The Saints Go Marching In, Blueberry Hill, You Rascal You, Dream A Little Dream Of Me (With Ella Fitzgerald), I Can't Give You Anything But Love, When It's Sleepy Time Down South, A Kiss To Build A Dream On, Georgia On My Mind, La Vie En Rose, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
Golden Hits
Жанр
Swing
Трек-лист
Mack The Knife, Ain't Misbehavin', Cheek To Cheek (With Ella Fitzgerald), C'est Si Bon, When The Saints Go Marching In, Blueberry Hill, You Rascal You, Dream A Little Dream Of Me (With Ella Fitzgerald), I Can't Give You Anything But Love, When It's Sleepy Time Down South, A Kiss To Build A Dream On, Georgia On My Mind, La Vie En Rose, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack The Knife, Ain't Misbehavin', Cheek To Cheek (With Ella Fitzgerald), C'est Si Bon, When The Saints Go Marching In, Blueberry Hill, You Rascal You, Dream A Little Dream Of Me (With Ella Fitzgerald), I Can't Give You Anything But Love, When It's Sleepy Time Down South, A Kiss To Build A Dream On, Georgia On My Mind, La Vie En Rose, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
5060348583608, Armstrong, Louis, Golden Hits (coloured) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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