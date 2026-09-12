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Мясорубка BQ MG1006 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка BQ MG1006 Black

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Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 1
Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 2
Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 3
Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 4
Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 5
Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 6
Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
Насадки
нет
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 1
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 2
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 3
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 4
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 5
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 6
  • Мясорубка BQ MG1006 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664564
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
Длина сетевого шнура
0.85
Насадки
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х26
Вес, кг.
3.72

Описание товара Мясорубка BQ MG1006 Black

Мясорубка BQ – это надежный и стильный кухонный прибор, разработанный для быстрого и эффективного измельчения мяса. При весе всего 2,98 кг мясорубка отличается высокой производительностью, обрабатывая до 2,4 кг мяса в минуту. Благодаря мощной системе с пиковым показателем 2100 Вт при блокировке вала, вы сможете быстро и без усилий справиться с любыми задачами. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, что делает ее не только практичной, но и эстетически привлекательной. Наличие системы реверса помогает предотвратить застревание мяса внутри прибора, а встроенная защита двигателя от перегрузки гарантирует долгий срок службы устройства. Компактная длина сетевого шнура в 0,85 м обеспечивает удобство размещения на кухне, не создавая лишних препятствий. Материал лотка также выполнен из пластика, что упрощает его очистку и делает использование изделия максимально комфортным. Этот прибор от бренда BQ станет отличным помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрые и качественные результаты каждый раз.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG1006 Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
Длина сетевого шнура
0.85
Насадки
нет
Материал лотка
пластик
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Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка BQ – это надежный и стильный кухонный прибор, разработанный для быстрого и эффективного измельчения мяса. При весе всего 2,98 кг мясорубка отличается высокой производительностью, обрабатывая до 2,4 кг мяса в минуту. Благодаря мощной системе с пиковым показателем 2100 Вт при блокировке вала, вы сможете быстро и без усилий справиться с любыми задачами. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, что делает ее не только практичной, но и эстетически привлекательной. Наличие системы реверса помогает предотвратить застревание мяса внутри прибора, а встроенная защита двигателя от перегрузки гарантирует долгий срок службы устройства. Компактная длина сетевого шнура в 0,85 м обеспечивает удобство размещения на кухне, не создавая лишних препятствий. Материал лотка также выполнен из пластика, что упрощает его очистку и делает использование изделия максимально комфортным. Этот прибор от бренда BQ станет отличным помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрые и качественные результаты каждый раз.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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