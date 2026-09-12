Мясорубка BQ MG1006 Black
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Характеристики
Описание товара Мясорубка BQ MG1006 Black
Мясорубка BQ – это надежный и стильный кухонный прибор, разработанный для быстрого и эффективного измельчения мяса. При весе всего 2,98 кг мясорубка отличается высокой производительностью, обрабатывая до 2,4 кг мяса в минуту. Благодаря мощной системе с пиковым показателем 2100 Вт при блокировке вала, вы сможете быстро и без усилий справиться с любыми задачами. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, что делает ее не только практичной, но и эстетически привлекательной. Наличие системы реверса помогает предотвратить застревание мяса внутри прибора, а встроенная защита двигателя от перегрузки гарантирует долгий срок службы устройства. Компактная длина сетевого шнура в 0,85 м обеспечивает удобство размещения на кухне, не создавая лишних препятствий. Материал лотка также выполнен из пластика, что упрощает его очистку и делает использование изделия максимально комфортным. Этот прибор от бренда BQ станет отличным помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрые и качественные результаты каждый раз.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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