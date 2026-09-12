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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661973
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Описание товара Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке)
Игрушка от бренда Полесье Пожарная спецмашина Тема (в сеточке) 3284 несомненно понравится вашему ребенку. Знакомство с транспортом является важным этапом в развитии ребёнка. Ведь в повседневной жизни его постоянно будут окружать автомобили, мотоциклы, тракторы и спецтехника, которые вызывают интерес. Игрушечный транспорт от компании «Полесье» сделан максимально похожим на реальные аналоги, что формирует у ребёнка правильные представления о предмете. Автомобиль-пожарная спецмашина Тёма оснащён поднимающейся лестницей, имеет яркую расцветку и реалистичный дизайн. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Игрушка от бренда Полесье Пожарная спецмашина Тема (в сеточке) 3284 несомненно понравится вашему ребенку. Знакомство с транспортом является важным этапом в развитии ребёнка. Ведь в повседневной жизни его постоянно будут окружать автомобили, мотоциклы, тракторы и спецтехника, которые вызывают интерес. Игрушечный транспорт от компании «Полесье» сделан максимально похожим на реальные аналоги, что формирует у ребёнка правильные представления о предмете. Автомобиль-пожарная спецмашина Тёма оснащён поднимающейся лестницей, имеет яркую расцветку и реалистичный дизайн. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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