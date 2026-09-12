Top.Mail.Ru
Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 1
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 2
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 3
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 4
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 5
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 6
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 7
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 8
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 9
Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 1
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 2
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 3
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 4
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 5
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 6
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 7
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 8
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 9
  • Машинки Полесье пожарная спецмашина &quot;Тема&quot; (в сеточке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661973
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
17х11х9
Вес, г.
143

Описание товара Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке)

Игрушка от бренда Полесье Пожарная спецмашина Тема (в сеточке) 3284 несомненно понравится вашему ребенку. Знакомство с транспортом является важным этапом в развитии ребёнка. Ведь в повседневной жизни его постоянно будут окружать автомобили, мотоциклы, тракторы и спецтехника, которые вызывают интерес. Игрушечный транспорт от компании «Полесье» сделан максимально похожим на реальные аналоги, что формирует у ребёнка правильные представления о предмете. Автомобиль-пожарная спецмашина Тёма оснащён поднимающейся лестницей, имеет яркую расцветку и реалистичный дизайн. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка от бренда Полесье Пожарная спецмашина Тема (в сеточке) 3284 несомненно понравится вашему ребенку. Знакомство с транспортом является важным этапом в развитии ребёнка. Ведь в повседневной жизни его постоянно будут окружать автомобили, мотоциклы, тракторы и спецтехника, которые вызывают интерес. Игрушечный транспорт от компании «Полесье» сделан максимально похожим на реальные аналоги, что формирует у ребёнка правильные представления о предмете. Автомобиль-пожарная спецмашина Тёма оснащён поднимающейся лестницей, имеет яркую расцветку и реалистичный дизайн. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинки Полесье пожарная спецмашина "Тема" (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...