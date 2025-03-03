Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный
Акустическая система OK-502S – это стильное и функциональное устройство, которое позволит вам наслаждаться звуком высокого качества и яркой подсветкой. Пиковая мощность саундбара – 6 Вт. Благодаря частотному диапазону от 300 Гц до 20 кГц, у колонки чистое и качественное звучание, вы сможете услышать каждую ноту и звуковой эффект. С помощью интерфейса подключения 3,5 мм OK-502S можно подключить к любому устройству: ноутбуку, планшету, смартфону или компьютеру. Акустическая система OK-502S питается от USB, что делает ее удобной в использовании. Длина кабеля составляет 1,3 метра, что позволяет удобно расположить колонки на желаемом месте в помещении.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка!Занимает мало места и звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой звук, качество сборки хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но плохо что нет возможности отключать или регулировать подсветку и нет кнопки чтоб выключить вообще колонку. Только если отключить питание от USB.
Достоинства:
Комментарий:
брал для компа для игр и фиьмов норм
Достоинства:
Комментарий:
не когда бы не подумал,что такие колонки будут делать у нас.При выборе товара и при покупке прослеживалась аккуратность сборки.Шнуры качественные ,при повышении звука не дребезжат,звук чистый.Оправданная цена,за такой товар.
Достоинства:
Комментарий:
мигает светом при выключенном компьютере
Достоинства:
Комментарий:
хорошо играет, что музыку что другое !
Достоинства:
Комментарий:
слабовато играет, но за такие деньги норм
Достоинства:
Комментарий:
Для ноутбука вполне хватает громкости, меня устраивает
Достоинства:
Комментарий:
саунд бар отличный. звук хороший, лед подсветка класс. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги 721 р отлично!
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный, удобный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
нормальный бюджетный вариант
Достоинства:
Комментарий:
за свои невеликие деньги вполне годного качества , вполне устраивает , для работы самое оно, долбисораунд не ждите , но как портативное решение вполне подойдет, единственное нарекание, при максимально выкрученоом звуке немного хрипит
Достоинства:
Комментарий:
внешне понравилась,еще не подключали.пришло быстро
Достоинства:
Комментарий:
Звук неплохой, басов конечно почти не чувствуется, как с бюджетного современного телека, громкость тоже примерно такая же, но к ноуту нормально, однозначно лучше чем-то е динамики что в него встроены
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал ничего особенного от этой колонки, мне нужны была маленькая колонка для рабочего компьютера. на удивление колонка приятно играет и не для супер аудиофилов будет идеальным вариантом)
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. На полной громкости может трещать. Брали для телевизора. Родители довольны. Упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук,красивая подсветка
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн колонки красивый. Но прокрутка сверху: включить-выключить не действует, только громче-тише
Достоинства:
Комментарий:
звучание понравилось, глубокий звук. за эту цену очень достойный вариант
Достоинства:
Комментарий:
Саундбар очень хороший, качественный. звук понравился, к ТВ или в смартфону можно подключить и звук громкий. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно, пришла быстро
Отзывы о товаре Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка!Занимает мало места и звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой звук, качество сборки хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но плохо что нет возможности отключать или регулировать подсветку и нет кнопки чтоб выключить вообще колонку. Только если отключить питание от USB.
Достоинства:
Комментарий:
брал для компа для игр и фиьмов норм
Достоинства:
Комментарий:
не когда бы не подумал,что такие колонки будут делать у нас.При выборе товара и при покупке прослеживалась аккуратность сборки.Шнуры качественные ,при повышении звука не дребезжат,звук чистый.Оправданная цена,за такой товар.
Достоинства:
Комментарий:
мигает светом при выключенном компьютере
Достоинства:
Комментарий:
хорошо играет, что музыку что другое !
Достоинства:
Комментарий:
слабовато играет, но за такие деньги норм
Достоинства:
Комментарий:
Для ноутбука вполне хватает громкости, меня устраивает
Достоинства:
Комментарий:
саунд бар отличный. звук хороший, лед подсветка класс. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги 721 р отлично!
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный, удобный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
нормальный бюджетный вариант
Достоинства:
Комментарий:
за свои невеликие деньги вполне годного качества , вполне устраивает , для работы самое оно, долбисораунд не ждите , но как портативное решение вполне подойдет, единственное нарекание, при максимально выкрученоом звуке немного хрипит
Достоинства:
Комментарий:
внешне понравилась,еще не подключали.пришло быстро
Достоинства:
Комментарий:
Звук неплохой, басов конечно почти не чувствуется, как с бюджетного современного телека, громкость тоже примерно такая же, но к ноуту нормально, однозначно лучше чем-то е динамики что в него встроены
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал ничего особенного от этой колонки, мне нужны была маленькая колонка для рабочего компьютера. на удивление колонка приятно играет и не для супер аудиофилов будет идеальным вариантом)
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. На полной громкости может трещать. Брали для телевизора. Родители довольны. Упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук,красивая подсветка
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн колонки красивый. Но прокрутка сверху: включить-выключить не действует, только громче-тише
Достоинства:
Комментарий:
звучание понравилось, глубокий звук. за эту цену очень достойный вариант
Достоинства:
Комментарий:
Саундбар очень хороший, качественный. звук понравился, к ТВ или в смартфону можно подключить и звук громкий. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно, пришла быстро