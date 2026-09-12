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Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный

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Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 1
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 2
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 3
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 4
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 5
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 6
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 7
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 8
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 9
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 10
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 11
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 12
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 13
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 14
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 15
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 16
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 17
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 18
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 19
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 20
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 21
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 22
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 23
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 24
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 25
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 26
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 27
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 28
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 29
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 30
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 31
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 32
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 33
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 34
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
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  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 27
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 28
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 29
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 30
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 31
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 32
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 33
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 34
  • Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660746
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Саундбары
Мощность
50+100 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
6.37

Описание товара Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный

Модель саундбара Hyundai H-HA630 предназначена для качественного воспроизведения аудиоматериалов, передаваемых телевизором, мобильным телефоном, планшетом, компьютером, радиоприемником. Проводной сабвуфер мощностью 100 Ватт басами наполнит даже самое просторное жилье, уверенно поддержит звуки, исходящие из пары 25-ваттных 4-омных динамиков. Благодаря слаженной работе аудиосистемы, зрители и слушатели получат максимум удовольствия от просмотра сериалов и мультфильмов, прослушивания мелодий различных музыкальных направлений. Эффект усиливается за счет поддержки объемного звука.

Отзывы о товаре Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Саундбары
Мощность
50+100 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Описание
Модель саундбара Hyundai H-HA630 предназначена для качественного воспроизведения аудиоматериалов, передаваемых телевизором, мобильным телефоном, планшетом, компьютером, радиоприемником. Проводной сабвуфер мощностью 100 Ватт басами наполнит даже самое просторное жилье, уверенно поддержит звуки, исходящие из пары 25-ваттных 4-омных динамиков. Благодаря слаженной работе аудиосистемы, зрители и слушатели получат максимум удовольствия от просмотра сериалов и мультфильмов, прослушивания мелодий различных музыкальных направлений. Эффект усиливается за счет поддержки объемного звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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