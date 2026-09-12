Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660746
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
50+100 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Bluetooth
да
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
6.37
Описание товара Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный
Модель саундбара Hyundai H-HA630 предназначена для качественного воспроизведения аудиоматериалов, передаваемых телевизором, мобильным телефоном, планшетом, компьютером, радиоприемником. Проводной сабвуфер мощностью 100 Ватт басами наполнит даже самое просторное жилье, уверенно поддержит звуки, исходящие из пары 25-ваттных 4-омных динамиков. Благодаря слаженной работе аудиосистемы, зрители и слушатели получат максимум удовольствия от просмотра сериалов и мультфильмов, прослушивания мелодий различных музыкальных направлений. Эффект усиливается за счет поддержки объемного звука.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Мощность
50+100 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
150
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Дополнительно
питание от сети
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
HDMI, S/PDIF (коаксиальный), S/PDIF (оптический), USB
Страна производитель
Китай
Модель саундбара Hyundai H-HA630 предназначена для качественного воспроизведения аудиоматериалов, передаваемых телевизором, мобильным телефоном, планшетом, компьютером, радиоприемником. Проводной сабвуфер мощностью 100 Ватт басами наполнит даже самое просторное жилье, уверенно поддержит звуки, исходящие из пары 25-ваттных 4-омных динамиков. Благодаря слаженной работе аудиосистемы, зрители и слушатели получат максимум удовольствия от просмотра сериалов и мультфильмов, прослушивания мелодий различных музыкальных направлений. Эффект усиливается за счет поддержки объемного звука.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар Hyundai H-HA630 2.1 50Вт+100Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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