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Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый

20 Отзывы
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Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 1
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 2
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 3
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 4
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 5
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 6
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 7
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 8
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 9
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 10
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 11
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 12
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 13
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 14
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 15
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 16
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 17
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 18
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 19
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 20
Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип акустической системы
2.0
Общая выходная мощность, Вт
100
Наличие сабвуфера
нет
FM-радио
Нет
Поддержка Dolby Atmos
Да
Поддержка DTS Virtual:X
Да
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  • Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679113
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
воспроизведение медиафайлов с цифровых носителей
Комплектация
документация, кабель питания, настенное крепление, пульт ДУ
Тип акустической системы
2.0
Общая выходная мощность, Вт
100
Наличие сабвуфера
нет
FM-радио
Нет
Поддержка HDMI eARC
Да
Поддержка Dolby Atmos
Да
Поддержка DTS Virtual:X
Да
Bluetooth
5.2
HDMI-выход
1
Оптический цифровой вход
1
Линейный аудиовыход
Нет
Микрофонный вход
Нет
Линейный аудиовход
1
USB
1
Ethernet (LAN)
Нет
Интерфейсы
AUX, USB, HDMI, оптический вход
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х16х15
Вес, кг.
3.07

Описание товара Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый

Саундбар TCL S45H черный с ультратонким корпусом с защитой от отпечатков вписывается в любой интерьер. Компактное устройство с мощными басами и интеллектуальным звуком оснащено системой Dual Bass с эхокамерами Dual Horn, которая создает эффект полноценного сабвуфера мощностью 50 Вт. Технологии объемного звучания Dolby Atmos и DTS Virtual:X работают в тандеме с оборудованными диафрагмами UKP Hi-Fi динамиками. В результате обеспечиваются чистый звук, мощные басы и точное воспроизведение всего частотного диапазона. Умная система AI-адаптации анализирует акустику помещения и автоматически корректирует звуковую картину. Всего за 1.5 мин алгоритм Golden Ear настраивает параметры под вашу комнату и создает точный баланс между низкими, средними и высокими частотами. Саундбар TCL S45H обладает шириной 810 мм. Мощность модели – 100 Вт. Особенностью устройства является сенсорное управление на корпусе.

Отзывы о товаре Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар, звук громче и сочнее чем у телевизора Xiaomi, что и требовалось. Басы есть, но в меру.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное ,упаковка тоже. присутствует даже какое-то подобие басов. (после настройки колонки).звук чистый. скачал оф приложение. поставил регион Тайвань. сразу обновил прошивку. и всё настроил через телефон. брал для компьютера. товаром доволен. деньги потратил не на ветер).
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный саундбар ,звук при просмотре телевизора стал в разы лучше.при просмотре фильмов нет задержек голоса.кайф
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовления и функционал на 5+.По звуку скажу что супер!Просто нужно понимать что это во первых саундбар а не колонки.во вторых формат 2.0 а не 2.1 и не 5.1.в третьих качество треков как правило из интернета оставляет желать лучшего.к примеру возьмите старую добрую cd-шку студийную и послушайте что он выдаст!!!! Его 2.0 это действительно 100%качество!Вещь достойная!Басы и высокие для этого формата супер!!!Баллы мне не нужны.Пишу в поддержку производителя.Видно что TCL старается!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук за свои деньги, лучше чем у телевизора, громка, чиста, есть эффект кинотеатра, пойдет кто не шарит .
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший саундбар, звук отличный. есть пульт, кабель в комплекте. подключил к телевизору, фильмы смотреть красота. можно просто как блютуз колонку использовать
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное решение ,настроил с телефона ,пульт о телевизора работает,настройки не слетают,единственное мало басов только ,если хотите прям хорошие басы надо брать с сабом,а так звук супер!брал за 8500
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
штука огонь , звук как в кинотеатре
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая прибавка к звуку телевизора. В небольшой комнате плотно и насыщенно звучит.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Работает. С ним телевизор смотреть стало приятнее.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный саундбар. Звук для телевизора просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
За свои день нормальный. Но, есть проблемы с ПО. В основном проблема с регулировкой громкости. При подключении устройств через блютуз громкость сильно резко прибавляется. При этом, когда добавляешь где-то на треть, уже получаешь максимальную громкость колонки. При этом, если подключить к ТВ через кабель hdmi, громкость очень медленно добавляется/убавляется. В целом, звук не плохой. Но если хочется больше низких звуков стоит брать вариант с сабвуфером (вроде модель 55).
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приличный по звучанию. Брал на замену Самсунгу который спустя 6 лет эксплуатации начал странно себя вести. Есть крепление для фиксации на стене. Немного напрягла индикация сверху, которой не видно с дивана, но смотреть там особо не на что. Приятный пульт. Некоторые нажатия озвучиваются голосом на английском. В общем за 8500, за которые достался мне, брать можно и нужно.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовал больше, чем новый телевизор). Для кино и игр, самое то.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил через earc. Вкл, звук с тв пульта. Скачал приложение, выкрутил низкие на макс, высокие на середину. Конечно лучше чем встроеные тв динамики, но чуда, объемного звука ждать не стоит. 15летние активные 20вт solo2 со встроенным сабом выдают чище, объемнее и приятнее звук. Если послушать музыка с телефона, то через приложение вкл бар, слушаем по блютус. Итого - отлично в качестве замены динамикам тв, который в спальне. Для гостиной это разочарование.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Эдуард Ф.

Достоинства:


Комментарий:
звук чистый голос хорошо слышно но совсем мало баса и много высоких частот
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар,отличный звук!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оличный саундбар. За эти деньги. Выбирал сто бы без саб буфера.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне нормальный саундбар, своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает.Не разобрался,как подключить что бы динамики телевизора и саундбара работали одновременно.Ну звук за эти деньги ожидаем



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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
воспроизведение медиафайлов с цифровых носителей
Комплектация
документация, кабель питания, настенное крепление, пульт ДУ
Тип акустической системы
2.0
Общая выходная мощность, Вт
100
Наличие сабвуфера
нет
FM-радио
Нет
Развернуть
Поддержка HDMI eARC
Да
Поддержка Dolby Atmos
Да
Поддержка DTS Virtual:X
Да
Bluetooth
5.2
HDMI-выход
1
Оптический цифровой вход
1
Линейный аудиовыход
Нет
Микрофонный вход
Нет
Линейный аудиовход
1
USB
1
Ethernet (LAN)
Нет
Интерфейсы
AUX, USB, HDMI, оптический вход
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар TCL S45H черный с ультратонким корпусом с защитой от отпечатков вписывается в любой интерьер. Компактное устройство с мощными басами и интеллектуальным звуком оснащено системой Dual Bass с эхокамерами Dual Horn, которая создает эффект полноценного сабвуфера мощностью 50 Вт. Технологии объемного звучания Dolby Atmos и DTS Virtual:X работают в тандеме с оборудованными диафрагмами UKP Hi-Fi динамиками. В результате обеспечиваются чистый звук, мощные басы и точное воспроизведение всего частотного диапазона. Умная система AI-адаптации анализирует акустику помещения и автоматически корректирует звуковую картину. Всего за 1.5 мин алгоритм Golden Ear настраивает параметры под вашу комнату и создает точный баланс между низкими, средними и высокими частотами. Саундбар TCL S45H обладает шириной 810 мм. Мощность модели – 100 Вт. Особенностью устройства является сенсорное управление на корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар, звук громче и сочнее чем у телевизора Xiaomi, что и требовалось. Басы есть, но в меру.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное ,упаковка тоже. присутствует даже какое-то подобие басов. (после настройки колонки).звук чистый. скачал оф приложение. поставил регион Тайвань. сразу обновил прошивку. и всё настроил через телефон. брал для компьютера. товаром доволен. деньги потратил не на ветер).
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный саундбар ,звук при просмотре телевизора стал в разы лучше.при просмотре фильмов нет задержек голоса.кайф
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовления и функционал на 5+.По звуку скажу что супер!Просто нужно понимать что это во первых саундбар а не колонки.во вторых формат 2.0 а не 2.1 и не 5.1.в третьих качество треков как правило из интернета оставляет желать лучшего.к примеру возьмите старую добрую cd-шку студийную и послушайте что он выдаст!!!! Его 2.0 это действительно 100%качество!Вещь достойная!Басы и высокие для этого формата супер!!!Баллы мне не нужны.Пишу в поддержку производителя.Видно что TCL старается!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук за свои деньги, лучше чем у телевизора, громка, чиста, есть эффект кинотеатра, пойдет кто не шарит .
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший саундбар, звук отличный. есть пульт, кабель в комплекте. подключил к телевизору, фильмы смотреть красота. можно просто как блютуз колонку использовать
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное решение ,настроил с телефона ,пульт о телевизора работает,настройки не слетают,единственное мало басов только ,если хотите прям хорошие басы надо брать с сабом,а так звук супер!брал за 8500
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
штука огонь , звук как в кинотеатре
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая прибавка к звуку телевизора. В небольшой комнате плотно и насыщенно звучит.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Работает. С ним телевизор смотреть стало приятнее.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный саундбар. Звук для телевизора просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
За свои день нормальный. Но, есть проблемы с ПО. В основном проблема с регулировкой громкости. При подключении устройств через блютуз громкость сильно резко прибавляется. При этом, когда добавляешь где-то на треть, уже получаешь максимальную громкость колонки. При этом, если подключить к ТВ через кабель hdmi, громкость очень медленно добавляется/убавляется. В целом, звук не плохой. Но если хочется больше низких звуков стоит брать вариант с сабвуфером (вроде модель 55).
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приличный по звучанию. Брал на замену Самсунгу который спустя 6 лет эксплуатации начал странно себя вести. Есть крепление для фиксации на стене. Немного напрягла индикация сверху, которой не видно с дивана, но смотреть там особо не на что. Приятный пульт. Некоторые нажатия озвучиваются голосом на английском. В общем за 8500, за которые достался мне, брать можно и нужно.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовал больше, чем новый телевизор). Для кино и игр, самое то.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил через earc. Вкл, звук с тв пульта. Скачал приложение, выкрутил низкие на макс, высокие на середину. Конечно лучше чем встроеные тв динамики, но чуда, объемного звука ждать не стоит. 15летние активные 20вт solo2 со встроенным сабом выдают чище, объемнее и приятнее звук. Если послушать музыка с телефона, то через приложение вкл бар, слушаем по блютус. Итого - отлично в качестве замены динамикам тв, который в спальне. Для гостиной это разочарование.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Эдуард Ф.

Достоинства:


Комментарий:
звук чистый голос хорошо слышно но совсем мало баса и много высоких частот
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший саундбар,отличный звук!
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оличный саундбар. За эти деньги. Выбирал сто бы без саб буфера.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне нормальный саундбар, своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Работает.Не разобрался,как подключить что бы динамики телевизора и саундбара работали одновременно.Ну звук за эти деньги ожидаем


Саундбар TCL S45H 2.1 100Вт серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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