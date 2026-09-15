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Саундбар Creative STAGE SE Mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Creative STAGE SE Mini

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Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 4
Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 5
Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 6
Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 1
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 2
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 3
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 4
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 5
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 6
  • Саундбар Creative STAGE SE Mini - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Саундбар Creative STAGE SE Mini
4 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х13х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Саундбар Creative STAGE SE Mini

Насладитесь новым уровнем звука с Creative Stage SE mini, компактным подмониторным саундбаром, предназначенным для обеспечения мощного звучания без больших затрат. Саундбар сэкономит пространство на вашем рабочем столе, так как питается от USB. Настраиваемый саундбар Creative Stage SE mini с потрясающими басами и пиковой мощностью 24 Вт оснащен полно-диапазонными неодимовыми динамиками, способными создать насыщенную и захватывающую атмосферу звукового восприятия. Creative Stage SE mini работает от USB-C и поддерживает Bluetooth 5.3. Никаких дополнительных действий не требуется просто подключите саундбар к совместимому устройству, и он готов к работе!

Отзывы о товаре Саундбар Creative STAGE SE Mini




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Насладитесь новым уровнем звука с Creative Stage SE mini, компактным подмониторным саундбаром, предназначенным для обеспечения мощного звучания без больших затрат. Саундбар сэкономит пространство на вашем рабочем столе, так как питается от USB. Настраиваемый саундбар Creative Stage SE mini с потрясающими басами и пиковой мощностью 24 Вт оснащен полно-диапазонными неодимовыми динамиками, способными создать насыщенную и захватывающую атмосферу звукового восприятия. Creative Stage SE mini работает от USB-C и поддерживает Bluetooth 5.3. Никаких дополнительных действий не требуется просто подключите саундбар к совместимому устройству, и он готов к работе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Creative STAGE SE Mini - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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