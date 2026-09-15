Саундбар Creative STAGE SE Mini
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
В наличии
Код товара: 644467
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х13х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Саундбар Creative STAGE SE Mini
Насладитесь новым уровнем звука с Creative Stage SE mini, компактным подмониторным саундбаром, предназначенным для обеспечения мощного звучания без больших затрат. Саундбар сэкономит пространство на вашем рабочем столе, так как питается от USB. Настраиваемый саундбар Creative Stage SE mini с потрясающими басами и пиковой мощностью 24 Вт оснащен полно-диапазонными неодимовыми динамиками, способными создать насыщенную и захватывающую атмосферу звукового восприятия. Creative Stage SE mini работает от USB-C и поддерживает Bluetooth 5.3. Никаких дополнительных действий не требуется просто подключите саундбар к совместимому устройству, и он готов к работе!
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Насладитесь новым уровнем звука с Creative Stage SE mini, компактным подмониторным саундбаром, предназначенным для обеспечения мощного звучания без больших затрат. Саундбар сэкономит пространство на вашем рабочем столе, так как питается от USB. Настраиваемый саундбар Creative Stage SE mini с потрясающими басами и пиковой мощностью 24 Вт оснащен полно-диапазонными неодимовыми динамиками, способными создать насыщенную и захватывающую атмосферу звукового восприятия. Creative Stage SE mini работает от USB-C и поддерживает Bluetooth 5.3. Никаких дополнительных действий не требуется просто подключите саундбар к совместимому устройству, и он готов к работе!
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Саундбар Creative STAGE SE Mini - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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