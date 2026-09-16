Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние, 727715
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Цвет
черный
Общая выходная мощность, Вт
6
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%640 руб. 960 руб.
В наличии
Код товара: 727715
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
640 руб. -33%
960 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Пульт ДУ
нет
Цвет
черный
Комплектация
документация
Общая выходная мощность, Вт
6
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
нет
Линейный аудиовыход
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Интерфейсы
USB Type-A
Питание
от USB-порта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, г.
610
Описание товара Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: саундбар, коробка
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Бренд
Тип товара
Саундбары
Пульт ДУ
нет
Цвет
черный
Комплектация
документация
Общая выходная мощность, Вт
6
Наличие сабвуфера
нет
Bluetooth
нет
Линейный аудиовыход
Нет
Микрофонный вход
Нет
Ethernet (LAN)
Нет
Интерфейсы
USB Type-A
Развернуть
Питание
от USB-порта
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: саундбар, коробка
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Уцененный товар Саундбар Оклик OK-502S 2.0 6Вт черный хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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