Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660742
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, г.
620
Описание товара Саундбар GMNG GG-SP100UB 2.0 10Вт черный
Особенности: Адаптивная RGB-подстветка с несколькими режимами. Подключение/питание по USB-кабелю тип А + Bluetooth подключение. Зарядка через порт USB тип C.
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Особенности: Адаптивная RGB-подстветка с несколькими режимами. Подключение/питание по USB-кабелю тип А + Bluetooth подключение. Зарядка через порт USB тип C.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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