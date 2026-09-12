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Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный

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Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 1
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 2
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 3
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 4
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 5
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 6
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 7
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 8
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 9
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 10
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 11
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 12
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 13
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 14
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 15
Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
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  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 2
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 3
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 4
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 5
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 6
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 7
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 8
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 9
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 10
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 11
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 12
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 13
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 14
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 15
  • Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660756
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Мощность
100+200 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
300
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
питание от сети
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Интерфейсы
AUX, S/PDIF (оптический), USB сервисный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х20х10
Вес, кг.
9.26

Описание товара Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный

Саундбар LG SQC2 формата 2.1 оснащен с отдельно стоящим сабвуфером с беспроводным подключением. Система с общей мощностью 300 Вт позволяет наслаждаться чистым и объемным звуком на любой громкости. Вы можете использовать адаптивный контроль (ASC) и усиливать низкие частоты. Ночной режим обладает четким звучанием музыки и диалогов даже на минимальной громкости. LG SQC2 оснащен стандартными для акустической системы интерфейсами: AUX, S/PDIF и USB. Модуль Bluetooth позволяет подключать сабвуфер и управлять настройками саундбара со смартфона. Модель идет в комплекте с пультом и батарейками, который обеспечивает быстрый доступ к основным функциям.

Отзывы о товаре Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Мощность
100+200 Вт
Особенности
цвет - черный
Стандарт
2.1
Суммарная мощность
300
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
нет
Дополнительно
питание от сети
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Развернуть
Интерфейсы
AUX, S/PDIF (оптический), USB сервисный
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар LG SQC2 формата 2.1 оснащен с отдельно стоящим сабвуфером с беспроводным подключением. Система с общей мощностью 300 Вт позволяет наслаждаться чистым и объемным звуком на любой громкости. Вы можете использовать адаптивный контроль (ASC) и усиливать низкие частоты. Ночной режим обладает четким звучанием музыки и диалогов даже на минимальной громкости. LG SQC2 оснащен стандартными для акустической системы интерфейсами: AUX, S/PDIF и USB. Модуль Bluetooth позволяет подключать сабвуфер и управлять настройками саундбара со смартфона. Модель идет в комплекте с пультом и батарейками, который обеспечивает быстрый доступ к основным функциям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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