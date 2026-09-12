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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Тип акустической системы
активная
Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660756
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Описание товара Саундбар LG SQC2 2.1 100Вт+200Вт черный
Саундбар LG SQC2 формата 2.1 оснащен с отдельно стоящим сабвуфером с беспроводным подключением. Система с общей мощностью 300 Вт позволяет наслаждаться чистым и объемным звуком на любой громкости. Вы можете использовать адаптивный контроль (ASC) и усиливать низкие частоты. Ночной режим обладает четким звучанием музыки и диалогов даже на минимальной громкости. LG SQC2 оснащен стандартными для акустической системы интерфейсами: AUX, S/PDIF и USB. Модуль Bluetooth позволяет подключать сабвуфер и управлять настройками саундбара со смартфона. Модель идет в комплекте с пультом и батарейками, который обеспечивает быстрый доступ к основным функциям.
Саундбар LG SQC2 формата 2.1 оснащен с отдельно стоящим сабвуфером с беспроводным подключением. Система с общей мощностью 300 Вт позволяет наслаждаться чистым и объемным звуком на любой громкости. Вы можете использовать адаптивный контроль (ASC) и усиливать низкие частоты. Ночной режим обладает четким звучанием музыки и диалогов даже на минимальной громкости. LG SQC2 оснащен стандартными для акустической системы интерфейсами: AUX, S/PDIF и USB. Модуль Bluetooth позволяет подключать сабвуфер и управлять настройками саундбара со смартфона. Модель идет в комплекте с пультом и батарейками, который обеспечивает быстрый доступ к основным функциям.
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