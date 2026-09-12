Ударная дрель-шуруповерт BSB18G4-202C 4935478631 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659821
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт., зарядное устройство, инструкция, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
28800 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х14
Вес, кг.
4.2
Описание товара Ударная дрель-шуруповерт BSB18G4-202C 4935478631 AEG
Ударная дрель-шуруповерт AEG BSB18G4-202C 4935478631 - профессиональный инструмент для сверления отверстий в твердых и мягких материалах, а также работы с крепежом. Имеет режим сверления с ударом. Не зависит от наличия электросети.Благодаря быстрозажимному металлическому патрону обеспечивается удобная замена и надежное крепление оснастки.Компактные размеры и легкий вес инструмента облегчают работу и снижают усталость пользователя.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт., зарядное устройство, инструкция, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
60
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
28800 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Ударная дрель-шуруповерт AEG BSB18G4-202C 4935478631 - профессиональный инструмент для сверления отверстий в твердых и мягких материалах, а также работы с крепежом. Имеет режим сверления с ударом. Не зависит от наличия электросети.Благодаря быстрозажимному металлическому патрону обеспечивается удобная замена и надежное крепление оснастки.Компактные размеры и легкий вес инструмента облегчают работу и снижают усталость пользователя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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