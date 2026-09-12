Перфоратор KH 24 IE 4935451555 AEG
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659808
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.55х3.5х1.4
Вес, кг.
5.08
Описание товара Перфоратор KH 24 IE 4935451555 AEG
Перфоратор AEG KH 24 IE – производительный максимально удобный в применении трехрежимный инструмент. Он рассчитан на выполнение работ по сверлению, бурению и долблению, поэтому может быть крайне полезным в достаточно большом количестве случаев. Агрегат обладает мощным двигателем и хорошо справляется с различными типами материалов. Диаметр создаваемых с помощью этого устройства АЕГ отверстий в стали составляет 13 мм, в бетоне 24 мм, в дереве 30 мм. Энергия ударов у рассматриваемой техники имеет величину 2.4 Дж.
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Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Развернуть
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.4
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Перфоратор AEG KH 24 IE – производительный максимально удобный в применении трехрежимный инструмент. Он рассчитан на выполнение работ по сверлению, бурению и долблению, поэтому может быть крайне полезным в достаточно большом количестве случаев. Агрегат обладает мощным двигателем и хорошо справляется с различными типами материалов. Диаметр создаваемых с помощью этого устройства АЕГ отверстий в стали составляет 13 мм, в бетоне 24 мм, в дереве 30 мм. Энергия ударов у рассматриваемой техники имеет величину 2.4 Дж.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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