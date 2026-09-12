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Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131

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Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 1
Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 2
Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 3
Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 4
Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 5
Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
  • Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 1
  • Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 2
  • Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 3
  • Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 4
  • Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 5
  • Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659438
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131

Защитное стекло имеет прокрашенную тонкую рамку по периметру. Стекло полностью совместимо с индивидуальной моделью смартфона. Не препятствует одновременному использованию с чехлом для смартфона. Чехол не приподнимает края защитного стекла. Олеофобное покрытие отталкивает влагу, грязь и маслянистые вещества. За счет этого на дисплее не образуется пятен, отпечатков пальцев и разводов.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло имеет прокрашенную тонкую рамку по периметру. Стекло полностью совместимо с индивидуальной моделью смартфона. Не препятствует одновременному использованию с чехлом для смартфона. Чехол не приподнимает края защитного стекла. Олеофобное покрытие отталкивает влагу, грязь и маслянистые вещества. За счет этого на дисплее не образуется пятен, отпечатков пальцев и разводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Red Line Xiaomi 14 черный УТ000038131 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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