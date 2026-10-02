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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка

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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 418470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 9t
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка

Защитные стекла и пленки BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего телефона. Изготовленные из высококачественного закаленного стекла, они обеспечивают исключительную твердость 9H, что гарантирует надежную защиту от царапин, ударов и других механических повреждений. Толщина стекла составляет всего 0,26 мм, что делает его практически незаметным и не утяжеляет устройство, сохраняя оригинальные цветопередачу и чувствительность сенсора экрана. Эти защитные аксессуары легко устанавливаются, не оставляя пузырей и не требуя специальных навыков. Бренд BoraSCO отличает внимание к деталям и стремление к созданию первоклассных продуктов для мобильных устройств. Благодаря защитным стеклам и пленкам BoraSCO, ваш телефон будет всегда под надежной защитой от внешних воздействий, оставаясь при этом стильным и современным.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi 9t
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего телефона. Изготовленные из высококачественного закаленного стекла, они обеспечивают исключительную твердость 9H, что гарантирует надежную защиту от царапин, ударов и других механических повреждений. Толщина стекла составляет всего 0,26 мм, что делает его практически незаметным и не утяжеляет устройство, сохраняя оригинальные цветопередачу и чувствительность сенсора экрана. Эти защитные аксессуары легко устанавливаются, не оставляя пузырей и не требуя специальных навыков. Бренд BoraSCO отличает внимание к деталям и стремление к созданию первоклассных продуктов для мобильных устройств. Благодаря защитным стеклам и пленкам BoraSCO, ваш телефон будет всегда под надежной защитой от внешних воздействий, оставаясь при этом стильным и современным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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