Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рамка
Защитные стекла и пленки BoraSCO представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего телефона. Изготовленные из высококачественного закаленного стекла, они обеспечивают исключительную твердость 9H, что гарантирует надежную защиту от царапин, ударов и других механических повреждений. Толщина стекла составляет всего 0,26 мм, что делает его практически незаметным и не утяжеляет устройство, сохраняя оригинальные цветопередачу и чувствительность сенсора экрана. Эти защитные аксессуары легко устанавливаются, не оставляя пузырей и не требуя специальных навыков. Бренд BoraSCO отличает внимание к деталям и стремление к созданию первоклассных продуктов для мобильных устройств. Благодаря защитным стеклам и пленкам BoraSCO, ваш телефон будет всегда под надежной защитой от внешних воздействий, оставаясь при этом стильным и современным.
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