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Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core

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Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
260 руб.  630 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 289349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core
260 руб. -59%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy J2 Core
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core

Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy J2 Core
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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