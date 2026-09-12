Spears, Britney, Femme Fatale (coloured) (0196587791919) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Femme Fatale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659304
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JIVE Records
Barcode
[0196587791919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Femme Fatale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Alien, Work B**ch, Perfume, Easy, Tik Tik Boom, Body Ache, Till Its Gone, Passenger, Chillin with You, Dont Cry, Brightest Morning Star, Hold on Tight, Now That I Found You, Perfume (The Dreaming Mix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spears, Britney, Femme Fatale (coloured) (0196587791919) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом американской певицы Бритни Спирс, релиз которого состоялся 25-30 марта 2011 года во всем мире. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, тем самым став шестым самым успешным альбом в карьере певицы, Бритни Спирс - единственная молодая певица, чьи шесть альбомов стали № 1 в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
JIVE Records
Barcode
[0196587791919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Femme Fatale
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Alien, Work B**ch, Perfume, Easy, Tik Tik Boom, Body Ache, Till Its Gone, Passenger, Chillin with You, Dont Cry, Brightest Morning Star, Hold on Tight, Now That I Found You, Perfume (The Dreaming Mix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Седьмой студийный альбом американской певицы Бритни Спирс, релиз которого состоялся 25-30 марта 2011 года во всем мире. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, тем самым став шестым самым успешным альбом в карьере певицы, Бритни Спирс - единственная молодая певица, чьи шесть альбомов стали № 1 в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Spears, Britney, Femme Fatale (coloured) (0196587791919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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