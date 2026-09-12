Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка
Midnight Special — альбом американского джазового органиста Джимми Смита, записанный в 1960 году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Blue Note Classic Vinyl.. То, что студия звукозаписи Руди Ван Гелдера в Энглвуд Клиффс не сгорела 25 апреля 1960 года, - не что иное, как чудо: в этот исторический день виртуоз Hammond B3 Джимми Смит записал сразу два горячих альбома, которые мгновенно стали классикой и получили редкие высшие оценки на AllMusic. Один из них - Midnight Special, на котором Смит предложил грувовый соул-джаз и хард-боп с богатой дозой блюза. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле в Optimal.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитFrost* - Experiments In Mass Appeal (0194398832319) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка