The White Stripes - Elephant (0194398424019) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
Elephant
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 659220
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398424019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
Elephant
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Seven Nation Army, Black Math, Theres No Home For You Here, I Just Dont Know What to Do With Myself, In The Cold, Cold Night, The Boy To Warm Your Mothers Heart, Youve Got Her In Your Pocket, Ball and Biscuit, The Hardest Button to Button, Little Acorns, Hypnotize, The Air Near My Fingers, Girl, You Have No Faith In Medicine, Well Its True That We Love One Another
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The White Stripes - Elephant (0194398424019) виниловая пластинка
Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. Elephant — четвёртый студийный альбом The White Stripes, вышедший в 2003 году под лейблом V2 Records. Альбом получил признание большинства музыкальных критиков, а также стал первым большим коммерческим успехом для группы относительно их предыдущих работ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398424019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
Elephant
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Seven Nation Army, Black Math, Theres No Home For You Here, I Just Dont Know What to Do With Myself, In The Cold, Cold Night, The Boy To Warm Your Mothers Heart, Youve Got Her In Your Pocket, Ball and Biscuit, The Hardest Button to Button, Little Acorns, Hypnotize, The Air Near My Fingers, Girl, You Have No Faith In Medicine, Well Its True That We Love One Another
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. Elephant — четвёртый студийный альбом The White Stripes, вышедший в 2003 году под лейблом V2 Records. Альбом получил признание большинства музыкальных критиков, а также стал первым большим коммерческим успехом для группы относительно их предыдущих работ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The White Stripes - Elephant (0194398424019) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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