Velvet Revolver - Contraband (8718469535811) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659191
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sucker Train Blues, It For The Kids, Big Machine, Illegal i Song, Spectacle, Fall To Pieces, Headspace, Superhuman, Set Me Free, You Got No Right, Slither, Dirty Little Thing, Loving The Alien Luigi Peguri–Sigpress Contro Scotland Yard, Marcello Gigante, Alessandro Nadin–La Bestia Cieca, Carlo Rustichelli–Il Ragazzo Che Sorride, Elvio Monti, Cameron Nevil–L’amante Del Demonio, Piero Umiliani–La Morte Bussa Due Volte, Piero Piccioni–Quelle Strane Occasioni, Piero Umiliani–Fantoccio Grottesco, Car
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Velvet Revolver - Contraband (8718469535811) виниловая пластинка
Contraband - это дебютник легендарных Velvet Revolver. Сразу после своего выхода в 2004 году, альбом стремительно взлетел на первые строчки Billboard 200, а также стал мультиплатиновым по всему миру. На альбоме имеется 14 песен - 13 оригинальных и одна добавленная в качестве бонуса. Velvet Revolver - американская группа, которая была создана на осколках Guns N Roses. В составе группы числятся Слэш, Дафф МакКаган и Мэтт Сорум - имена, которые не нуждаются в дополнительном представлении. Группа играет заводной хард-рок и имеет в своей дискографии три альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Velvet Revolver
Альбом (сингл)
Contraband
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sucker Train Blues, It For The Kids, Big Machine, Illegal i Song, Spectacle, Fall To Pieces, Headspace, Superhuman, Set Me Free, You Got No Right, Slither, Dirty Little Thing, Loving The Alien Luigi Peguri–Sigpress Contro Scotland Yard, Marcello Gigante, Alessandro Nadin–La Bestia Cieca, Carlo Rustichelli–Il Ragazzo Che Sorride, Elvio Monti, Cameron Nevil–L’amante Del Demonio, Piero Umiliani–La Morte Bussa Due Volte, Piero Piccioni–Quelle Strane Occasioni, Piero Umiliani–Fantoccio Grottesco, Car
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Contraband - это дебютник легендарных Velvet Revolver. Сразу после своего выхода в 2004 году, альбом стремительно взлетел на первые строчки Billboard 200, а также стал мультиплатиновым по всему миру. На альбоме имеется 14 песен - 13 оригинальных и одна добавленная в качестве бонуса. Velvet Revolver - американская группа, которая была создана на осколках Guns N Roses. В составе группы числятся Слэш, Дафф МакКаган и Мэтт Сорум - имена, которые не нуждаются в дополнительном представлении. Группа играет заводной хард-рок и имеет в своей дискографии три альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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