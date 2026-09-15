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Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) - фото 1
Виниловая пластинка Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) - фото 1
  • Виниловая пластинка Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) виниловая пластинка
2 850 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) виниловая пластинка

«Запись, сделанная мной на Этюды Дебюсси, – одновременно и вызов, и приключение, – живет как прекрасное воспоминание о дружбе. Поощрив меня записать полное собрание из двенадцати произведений, моя подруга и уважаемая коллега Катрин Коллар, незаменимая художница и большая поклонница Дебюсси, оказала мне честь быть художественным руководителем. Ее ненавязчивое присутствие и чуткая, проницательная обратная связь дали мне крылья. [.] Выведя жанр за рамки сухого термина «этюд», Дебюсси и Шопен, настоящие гении, – эта пара ослепляет и волнует слушателей. В этой музыке заключена жизнь, совсем не абстрактная». – Анн Кеффелек, 2023 г.

Отзывы о товаре Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Запись, сделанная мной на Этюды Дебюсси, – одновременно и вызов, и приключение, – живет как прекрасное воспоминание о дружбе. Поощрив меня записать полное собрание из двенадцати произведений, моя подруга и уважаемая коллега Катрин Коллар, незаменимая художница и большая поклонница Дебюсси, оказала мне честь быть художественным руководителем. Ее ненавязчивое присутствие и чуткая, проницательная обратная связь дали мне крылья. [.] Выведя жанр за рамки сухого термина «этюд», Дебюсси и Шопен, настоящие гении, – эта пара ослепляет и волнует слушателей. В этой музыке заключена жизнь, совсем не абстрактная». – Анн Кеффелек, 2023 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queffelec, Anne, Debussy: Etudes (5054197565175) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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