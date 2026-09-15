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Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка

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Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 1
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 2
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 3
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 4
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 5
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 6
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 7
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 8
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 9
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 10
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
The Cult
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 1
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 2
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 3
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 4
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 5
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 6
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 7
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 8
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 9
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 10
  • Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618229917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
The Cult
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gone, Coming Down (Drug Tongue), Real Grrrl, Black Sun, Naturally High, Joy, Star, Sacred Life, Free, Universal You, Emperor's New Horse, Saints Are Down
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gone, Coming Down (Drug Tongue), Real Grrrl, Black Sun, Naturally High, Joy, Star, Sacred Life, Free, Universal You, Emperor's New Horse, Saints Are Down



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618229917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
The Cult
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gone, Coming Down (Drug Tongue), Real Grrrl, Black Sun, Naturally High, Joy, Star, Sacred Life, Free, Universal You, Emperor's New Horse, Saints Are Down
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gone, Coming Down (Drug Tongue), Real Grrrl, Black Sun, Naturally High, Joy, Star, Sacred Life, Free, Universal You, Emperor's New Horse, Saints Are Down


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cult, The, The Cult (0607618229917) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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