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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка

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Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 2
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 3
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 4
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 5
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 6
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 7
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 8
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 9
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 10
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 11
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 12
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 13
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 14
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 15
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 16
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 17
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 18
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 5
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 6
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 7
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 8
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 9
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 10
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 11
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 12
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 13
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 14
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 15
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 16
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 17
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 18
  • Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429152951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Трек-лист
Polyghost, Shadows (Feat. Jordan Rakei), Rosewood, Flynn), Tides (Feat. Jamila Woods), Elysian, Closer, Age of Phase, From You (Feat. Joji), Counterpart, Sapien, Day by Day (Feat. Kadhja Bonet)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка

Fragments - седьмой студийный альбом английского продюсера, композитора, музыканта и диджея Bonobo (Саймон Грин), выпущенный 14 января 2022 года. Лимитированное deluxe издание на прозрачном виниле 140 г с дополнительными art-prints. "Fragments" - самая эмоционально напряженная пластинка Bonobo на сегодняшний день, включающая одни из самых тяжелых и танцевальных треков, а также пару отличных баллад. Грин вспоминал: «[.] как сильно я люблю толпу, движение и связь между людьми». Эта любовь проявляется не только в быстрых ритмах, но и в меланхоличных треках пластинки. В "Fragments" приняли участие гости, например, американская певица, автор песен и поэтесса Джамила Вудс, американский музыкант и комик австралийского и японского происхождения Джоджи, музыкант Кадья Бонет, новозеландско-австралийский музыкант, певец, автор песен и продюсер Джордан Рэйкей и лондонский продюсер О'Флинн. Песни "Rosewoods" и "Tides" при участии Джамилы Вудс в октябре 2021 года стали важной отправной точкой для "Fragments", "катализатором, вокруг которого постепенно сложился альбом: я знал, что у меня есть, я знал, как все будет звучать», — говорит Грин. Альбом был номинирован на лучший танцевальный/электронный альбом на 65-й церемонии вручения премии «Грэмми».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429152951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Fragments
Жанр
House
Трек-лист
Polyghost, Shadows (Feat. Jordan Rakei), Rosewood, Flynn), Tides (Feat. Jamila Woods), Elysian, Closer, Age of Phase, From You (Feat. Joji), Counterpart, Sapien, Day by Day (Feat. Kadhja Bonet)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Fragments - седьмой студийный альбом английского продюсера, композитора, музыканта и диджея Bonobo (Саймон Грин), выпущенный 14 января 2022 года. Лимитированное deluxe издание на прозрачном виниле 140 г с дополнительными art-prints. "Fragments" - самая эмоционально напряженная пластинка Bonobo на сегодняшний день, включающая одни из самых тяжелых и танцевальных треков, а также пару отличных баллад. Грин вспоминал: «[.] как сильно я люблю толпу, движение и связь между людьми». Эта любовь проявляется не только в быстрых ритмах, но и в меланхоличных треках пластинки. В "Fragments" приняли участие гости, например, американская певица, автор песен и поэтесса Джамила Вудс, американский музыкант и комик австралийского и японского происхождения Джоджи, музыкант Кадья Бонет, новозеландско-австралийский музыкант, певец, автор песен и продюсер Джордан Рэйкей и лондонский продюсер О'Флинн. Песни "Rosewoods" и "Tides" при участии Джамилы Вудс в октябре 2021 года стали важной отправной точкой для "Fragments", "катализатором, вокруг которого постепенно сложился альбом: я знал, что у меня есть, я знал, как все будет звучать», — говорит Грин. Альбом был номинирован на лучший танцевальный/электронный альбом на 65-й церемонии вручения премии «Грэмми».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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