Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bonobo - Fragments (coloured) (5054429152951) виниловая пластинка
Fragments - седьмой студийный альбом английского продюсера, композитора, музыканта и диджея Bonobo (Саймон Грин), выпущенный 14 января 2022 года. Лимитированное deluxe издание на прозрачном виниле 140 г с дополнительными art-prints. "Fragments" - самая эмоционально напряженная пластинка Bonobo на сегодняшний день, включающая одни из самых тяжелых и танцевальных треков, а также пару отличных баллад. Грин вспоминал: «[.] как сильно я люблю толпу, движение и связь между людьми». Эта любовь проявляется не только в быстрых ритмах, но и в меланхоличных треках пластинки. В "Fragments" приняли участие гости, например, американская певица, автор песен и поэтесса Джамила Вудс, американский музыкант и комик австралийского и японского происхождения Джоджи, музыкант Кадья Бонет, новозеландско-австралийский музыкант, певец, автор песен и продюсер Джордан Рэйкей и лондонский продюсер О'Флинн. Песни "Rosewoods" и "Tides" при участии Джамилы Вудс в октябре 2021 года стали важной отправной точкой для "Fragments", "катализатором, вокруг которого постепенно сложился альбом: я знал, что у меня есть, я знал, как все будет звучать», — говорит Грин. Альбом был номинирован на лучший танцевальный/электронный альбом на 65-й церемонии вручения премии «Грэмми».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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