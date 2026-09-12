Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657990
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х12х8
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK)
Внешний SSD Silicon Power PC60 [SP040TBPSDPC60CK] выполнен в квадратном черном корпусе из ударостойкого пластика и имеет компактные размеры 80x80 мм. Он вынослив к ударам и падениям, что обеспечивает сохранность данных. В углу есть отверстие для крепление ремешка или карабина. Накопитель не занимает много места в сумке и позволяет получать доступ к необходимым файлам по требованию. Для хранения видео, фотографий, документов, программ предлагается 256 ГБ свободного пространства. В комплекте с SSD-накопителем Silicon Power PC60 поставляется кабель с разъемами синхронизации USB Type-C и USB Type-A.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний SSD Silicon Power PC60 [SP040TBPSDPC60CK] выполнен в квадратном черном корпусе из ударостойкого пластика и имеет компактные размеры 80x80 мм. Он вынослив к ударам и падениям, что обеспечивает сохранность данных. В углу есть отверстие для крепление ремешка или карабина. Накопитель не занимает много места в сумке и позволяет получать доступ к необходимым файлам по требованию. Для хранения видео, фотографий, документов, программ предлагается 256 ГБ свободного пространства. В комплекте с SSD-накопителем Silicon Power PC60 поставляется кабель с разъемами синхронизации USB Type-C и USB Type-A.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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