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Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01)

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Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 1
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 2
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 3
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 4
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 5
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 6
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 7
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 1
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 2
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 3
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 4
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 5
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 6
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 7
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 630 руб.  2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656737
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х2
Вес, г.
120

Описание товара Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01)

Док-станция Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Space Grey (USB-A to USB3.0*3+RJ45*1) (B0005280A813-01) - это идеальный аксессуар для вашей работы и жизни, оснащенный 3 портами USB 3.0 для обеспечения сверхбыстрой скорости передачи данных 5 Гбит/с. Разветвитель легко загружает или загружает файлы, музыку и фотографии за несколько секунд. Порт Ethernet RJ45 обеспечивает надежное и быстрое соединение Ethernet 1000 Мбит/с. Этот USB-концентратор идеально подходит для всех ноутбуков и настольных компьютеров с USB-портом. Супермини-размер и компактный дизайн позволяют легко носить с собой и идеально подходят для путешествий. Выходная мощность 100 Вт позволяет полностью заряжать ваш ноутбук и мобильный телефон в кратчайшие сроки. Наслаждайтесь сверхбыстрой передачей данных со скоростью до 5 Гбит/с. Изображения и файлы передаются за секунды. Спецификации: USB 3.0 порт: 5 Гбит/с, Выход: 5 В 0,9А, RJ45: 1000 Мбит/с, Совместимые Системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista.

Отзывы о товаре Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Space Grey (USB-A to USB3.0*3+RJ45*1) (B0005280A813-01) - это идеальный аксессуар для вашей работы и жизни, оснащенный 3 портами USB 3.0 для обеспечения сверхбыстрой скорости передачи данных 5 Гбит/с. Разветвитель легко загружает или загружает файлы, музыку и фотографии за несколько секунд. Порт Ethernet RJ45 обеспечивает надежное и быстрое соединение Ethernet 1000 Мбит/с. Этот USB-концентратор идеально подходит для всех ноутбуков и настольных компьютеров с USB-портом. Супермини-размер и компактный дизайн позволяют легко носить с собой и идеально подходят для путешествий. Выходная мощность 100 Вт позволяет полностью заряжать ваш ноутбук и мобильный телефон в кратчайшие сроки. Наслаждайтесь сверхбыстрой передачей данных со скоростью до 5 Гбит/с. Изображения и файлы передаются за секунды. Спецификации: USB 3.0 порт: 5 Гбит/с, Выход: 5 В 0,9А, RJ45: 1000 Мбит/с, Совместимые Системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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