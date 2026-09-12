Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact White (CCXJ-B02)
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C представляет собой компактный и удобный адаптер, с помощью которого можно в короткий срок заряжать свои устройства, в том числе ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки и рассчитана на максимальный выходной ток 3 А. Сетевое зарядное устройство Baseus Compact U+C изготовлено из термостойкого пластика, устойчивого к перепаду температуры, механическим и другим повреждениям. Модель имеет высокий уровень защиты от замыкания, перегрева и других неблагоприятных факторов. Изделие рассчитано для устройств с напряжением 5, 9 и 12 В. Общая выходная мощность составляет 20 Вт. На корпусе предусмотрены выходы для подключения проводов с разъемами USB и USB-С.
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