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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 17
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656686
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
53

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202)

Представленная модель сетевого зарядного устройства оснащена двумя выходными разъемами USB. Максимальная выходная мощность устройства 10,5 Вт. Зарядное устройство оснащено множественной защитой, что обеспечивает безопасное пользование.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Compact Charger CCCP10UE White (CCXJ010202)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Сила выходного тока, А
2.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представленная модель сетевого зарядного устройства оснащена двумя выходными разъемами USB. Максимальная выходная мощность устройства 10,5 Вт. Зарядное устройство оснащено множественной защитой, что обеспечивает безопасное пользование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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