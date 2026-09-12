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Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279)

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Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279) - фото 1
Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
  • Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279) - фото 1
  • Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655328
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
70

Описание товара Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279)

11279 Cat 6 F/UTP Ethernet RJ45 Extension Male/Female Patch Cords. Длина 1 м. Цвет: черный

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Описание
11279 Cat 6 F/UTP Ethernet RJ45 Extension Male/Female Patch Cords. Длина 1 м. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд UGREEN NW112-11279 Black (11279) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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