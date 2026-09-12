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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A)

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Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654946
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
40 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A)

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire 3 A315-59 - типичный представитель доступных офисных ноутбуков, ориентированный на повседневные задачи и учебу. Процессор Intel Core i3 12-го поколения в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает достаточную производительность для работы с документами, просмотра веб-страниц и простых офисных приложений. Эта модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым нужен надежный ноутбук для базовых задач без переплаты за продвинутые игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит Intel Core i3-1215U - современный 12-поколенный процессор с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных), работающий на частоте до 4.4 ГГц. Встроенная графика Intel UHD демонстрирует неплохую производительность в повседневных задачах и способна запускать нетребовательные игры на низких настройках. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой обработкой фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый Full HD IPS-дисплей обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от внешних источников света, снижая нагрузку на глаза. Разрешение 1920?1080 пикселей оптимально для этой диагонали и обеспечивает достаточную детализацию как для работы, так и для просмотра фильмов.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточны для комфортной работы в большинстве повседневных сценариев. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель. Предусмотрена возможность апгрейда как оперативной памяти, так и замены SSD на более емкий.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика, а вес около 1.7 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при умеренной нагрузке, что покрывает потребности большинства пользователей в течение рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами: USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора, аудиоразъемом для наушников и сетевым портом RJ-45. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объема SSD в 256 ГБ может быть недостаточно для хранения большого количества файлов. Встроенная графика имеет ограничения в работе с современными играми и тяжелыми графическими приложениями. Рекомендуется рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой, если планируется работа с видеомонтажом или требовательными играми. Однако для повседневных задач, учебы и офисной работы данная конфигурация предлагает оптимальное соотношение цены и возможностей.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEM.00A)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
40 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire 3 A315-59 - типичный представитель доступных офисных ноутбуков, ориентированный на повседневные задачи и учебу. Процессор Intel Core i3 12-го поколения в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает достаточную производительность для работы с документами, просмотра веб-страниц и простых офисных приложений. Эта модель отлично подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым нужен надежный ноутбук для базовых задач без переплаты за продвинутые игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит Intel Core i3-1215U - современный 12-поколенный процессор с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных), работающий на частоте до 4.4 ГГц. Встроенная графика Intel UHD демонстрирует неплохую производительность в повседневных задачах и способна запускать нетребовательные игры на низких настройках. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой обработкой фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый Full HD IPS-дисплей обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от внешних источников света, снижая нагрузку на глаза. Разрешение 1920?1080 пикселей оптимально для этой диагонали и обеспечивает достаточную детализацию как для работы, так и для просмотра фильмов.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточны для комфортной работы в большинстве повседневных сценариев. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель. Предусмотрена возможность апгрейда как оперативной памяти, так и замены SSD на более емкий.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика, а вес около 1.7 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при умеренной нагрузке, что покрывает потребности большинства пользователей в течение рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами: USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора, аудиоразъемом для наушников и сетевым портом RJ-45. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объема SSD в 256 ГБ может быть недостаточно для хранения большого количества файлов. Встроенная графика имеет ограничения в работе с современными играми и тяжелыми графическими приложениями. Рекомендуется рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой, если планируется работа с видеомонтажом или требовательными играми. Однако для повседневных задач, учебы и офисной работы данная конфигурация предлагает оптимальное соотношение цены и возможностей.

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