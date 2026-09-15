Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%760 руб. 880 руб.
В наличии
Код товара: 654548
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб. -14%
880 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl
USB Flash Smartbuy Crown, получившая красивый дизайн и компактные размеры, предоставит все, что необходимо для хранения различных файлов. Габариты корпуса не превышают 55x18x9 мм, благодаря чему представленный накопитель данных можно всегда держать при себе в кармане сумки или на связке ключей. Интересный синий цвет понравится многим пользователям, а передовые технологии изготовления избавят от страхов, связанных с непреднамеренным повреждением файлов. Весит устройство не более 8 г благодаря легкому пластиковому корпусу, обладающему достаточной прочностью для защиты аппаратной части от различных воздействий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy Crown, получившая красивый дизайн и компактные размеры, предоставит все, что необходимо для хранения различных файлов. Габариты корпуса не превышают 55x18x9 мм, благодаря чему представленный накопитель данных можно всегда держать при себе в кармане сумки или на связке ключей. Интересный синий цвет понравится многим пользователям, а передовые технологии изготовления избавят от страхов, связанных с непреднамеренным повреждением файлов. Весит устройство не более 8 г благодаря легкому пластиковому корпусу, обладающему достаточной прочностью для защиты аппаратной части от различных воздействий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 64Gb SmartBuy Crown SB64GBCRW-Bl - купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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