Флешка SmartBuy 64Gb Dock black USB 3.0
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%750 руб. 1 130 руб.
В наличии
Код товара: 326760
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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750 руб. -34%
1 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка SmartBuy 64Gb Dock black USB 3.0
USB-накопитель SmartBuy Dock 3.0 64GB станет надежным помощником в хранении и переносе файлов большого размера. Его компактный корпус не закроет соседние порты компьютера или ноутбука. Благодаря стандарту USB 3.0 можно обмениваться информацией с ПК еще быстрее.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB-накопитель SmartBuy Dock 3.0 64GB станет надежным помощником в хранении и переносе файлов большого размера. Его компактный корпус не закроет соседние порты компьютера или ноутбука. Благодаря стандарту USB 3.0 можно обмениваться информацией с ПК еще быстрее.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SmartBuy 64Gb Dock black USB 3.0 - стоимость товара 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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